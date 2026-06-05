AMUSIM lanzó un PRODE para alentar a la Selección y participar por importantes premios

ESPACIO PATROCINADO

Según la información difundida por AMUSIM, quienes se sumen antes del 8 de junio podrán participar del sorteo de una camiseta de la Selección Argentina, además de competir por otros premios.

Entre los incentivos anunciados se destacan una estadía en Mar del Plata, un Smart TV, órdenes de compra y otros beneficios.

La propuesta está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años residentes en la provincia de La Pampa. Desde la organización aclararon que la participación no requiere realizar compras y que las bases y condiciones pueden consultarse a través de la plataforma oficial del concurso.

La iniciativa busca sumar el entusiasmo de los fanáticos del fútbol y de la Selección Argentina a través de un juego de pronósticos que premiará a los participantes con distintos sorteos y reconocimientos.

Premios destacados:

Camiseta de la Selección Argentina (para quienes se inscriban antes del 8 de junio).

Estadía en Mar del Plata.

Smart TV.

Órdenes de compra.

Otros premios sorpresa.

Datos importantes

Inscripción: hasta el 8 de junio para participar por la camiseta.

Destinatarios: mayores de 18 años residentes en La Pampa.

Participación: sin obligación de compra.

Bases y condiciones: disponibles en la plataforma oficial del PRODE de AMUSIM.

La campaña fue presentada bajo el lema "¡Llegó el PRODE de AMUSIM!", invitando a los pampeanos a poner a prueba sus conocimientos futboleros y participar por importantes premios.