Tragedia en la Ruta Nacional 5: murió el acompañante de uno de los camiones tras un choque frontal en La Pampa

El acompañante del camión perteneciente a la empresa Química Morón, que había resultado gravemente herido tras el impacto, falleció mientras era asistido en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa.

El choque se produjo alrededor de las 14:14, a la altura del kilómetro 549 de la Ruta Nacional 5, donde colisionaron de manera frontal un camión Iveco de la firma Transportadora La Pampeana, que se incorporaba a la ruta desde la Ruta Provincial 1, y un Mercedes Benz de Química Morón, que circulaba por la RN 5 en sentido este-oeste, confirmaron fuentes oficiales a InfoHuella.

Como consecuencia del violento impacto, ambos vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, obstaculizando parcialmente el tránsito.

La víctima quedó atrapada en la cabina

El acompañante del camión de Química Morón había quedado atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por efectivos de los Bomberos Voluntarios de Lonquimay. Presentaba graves lesiones en ambos miembros inferiores y fue trasladado de urgencia, consciente, al Hospital René Favaloro, donde finalmente falleció a causa de las heridas sufridas.

Los otros dos ocupantes involucrados también fueron derivados al mismo centro de salud para recibir atención médica.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal policial de Lonquimay y La Gloria, junto a especialistas de la Agencia de Investigación Científica (AIC), quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, que ordenó el secuestro preventivo de ambos camiones y de sus dispositivos de comunicación. Además, se dispusieron los exámenes toxicológicos y de alcoholemia de rigor, mientras continúan recepcionándose testimonios de personas que presenciaron el hecho.