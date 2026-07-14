"Pensé que nunca iba a poder": la historia de superación de Gustavo Vera, el médico que venció la obesidad y debutó como maratonista a los 63 años

El subsecretario de Salud de La Pampa bajó casi 40 kilos, dejó atrás una obesidad mórbida y cumplió un sueño que parecía imposible: correr su primera competencia oficial. "El cambio lo hace uno", asegura, con la esperanza de que su experiencia sirva para inspirar a otras personas.
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El subsecretario de Salud del Gobierno de La Pampa, Gustavo Vera, emocionó al contar la historia detrás de su participación en la maratón de Toay

Durante años fue él quien aconsejó a pacientes sobre la importancia de cuidar la salud. Esta vez, sin embargo, decidió hablar desde otro lugar: el de quien atravesó una lucha personal, enfrentó la obesidad mórbida y logró transformar su vida.

El subsecretario de Salud del Gobierno de La Pampa, Gustavo Vera, emocionó al contar la historia detrás de su participación en la maratón de Toay, donde, a pocos días de cumplir 63 años, cruzó por primera vez la meta de una competencia oficial.

No fue solamente una carrera de cinco kilómetros. Fue el final —y al mismo tiempo el comienzo— de un camino de casi dos años marcado por la disciplina, el esfuerzo y una decisión que cambió su vida.

"Era una decisión muy personal mía, que tiene que ver con mi salud. La comunidad me conoce y sabe que estaba excedido de peso; en realidad tenía una obesidad mórbida. Lo digo para que sea un ejemplo para la comunidad", sostuvo Gustavo Vera en una entrevista radial con el periodista Daniel Luchetti.

Con el acompañamiento de profesionales, de su familia y de un equipo de entrenamiento, Vera consiguió bajar 38 kilos. Pasó de pesar 110 kilos a 78, pero asegura que el cambio más importante no fue el que mostró la balanza.

Eso hizo que me encontrara con mi persona, con mi forma de ser

El médico reconoce que durante mucho tiempo creyó que ciertas metas ya no eran posibles por su edad. Sin embargo, el deporte terminó demostrando lo contrario. "Yo pensé que nunca iba a poder. Y con casi 63 años pude debutar corriendo", sostuvo.

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Gustavo, junto a sus hijos. 

Lejos de buscar marcas o competir contra otros corredores, Vera explica que la verdadera carrera fue contra sí mismo. Cada entrenamiento significó un paso más hacia una mejor calidad de vida.

Uno compite con uno, no compite contra el de al lado

Una transformación que comenzó con una decisión

El funcionario insiste en que no existen soluciones mágicas. Habla de un proceso largo, supervisado y responsable, que requirió constancia durante meses.

"Esto no se hace de un día para otro", remarca, al recordar las jornadas de entrenamiento, el acompañamiento médico y las horas compartidas en el gimnasio Sport Time, donde inició este desafío personal.

La actividad física fue importante para seguir viviendo con una mejor calidad de vida

Una de las frases que más lo identifica resume el espíritu de esta historia.

Viejo es el viento y sigue soplando

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En pleno Maratón, el subsecretario de Salud en su recorrido por las calles de Toay. 

Con esa convicción decidió ponerse un número en el pecho y correr su primera maratón. Llegó entero, disfrutando cada paso y comprobando que nunca es tarde para empezar.

También recordó otra enseñanza que heredó de su madre. "Como decía mi mamá, viejos son los trapos. Nosotros podemos hacer muchas cosas".

Un mensaje para quienes creen que no pueden

Más allá del logro deportivo, Vera quiere que su experiencia sirva para quienes atraviesan problemas de obesidad o sedentarismo. Aclara que hoy habla no solamente como médico, sino también como paciente.

"Cuando hablo con la gente, no hablo como médico; hablo como paciente".

Y deja una reflexión que resume el sentido de todo el recorrido: "El cambio lo hace uno". Lejos de conformarse con haber cumplido este sueño, ya piensa en el próximo desafío: correr los 10 kilómetros de La Pampa Traviesa. Porque, según dice, descubrió que el deporte no solo fortalece el cuerpo.

El deporte es algo sanador. Sana el alma, sana el cuerpo

A veces las historias más inspiradoras no nacen de una medalla ni de un podio. Nacen de una decisión silenciosa, de la voluntad de volver a empezar y de demostrar que, sin importar la edad, siempre existe una nueva meta por alcanzar.

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