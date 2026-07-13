Luan Toro festejó con cabalgata, jinetada y música la Fiesta Provincial Criolla desde el Portal del Oeste Pampeano

Vecinos, visitantes, jinetes, agrupaciones tradicionalistas y artistas llegaron desde distintos puntos de la provincia para compartir un fin de semana atravesado por las costumbres criollas, la música tradicional y las destrezas gauchas.

La fiesta comenzó el viernes con la tradicional cabalgata que recorrió los caminos de la localidad y marcó el inicio de un encuentro que, una vez más, puso en valor la identidad del campo y pueblo pampeano.

El sábado, el gran almuerzo de cabalgantes reunió a cientos de participantes antes del multitudinario desfile por las calles de Luan Toro. Tropillas, centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas fueron acompañados por un importante marco de público que colmó el recorrido. Por la noche, la peña folklórica volvió a convocar a familias y visitantes, quienes disfrutaron de artistas locales y regionales en un clima de celebración.

La jornada del domingo fue el punto culminante del festival. Desde temprano, el campo de jineteada recibió al público para seguir las distintas competencias, entre ellas las categorías Clina, Bastos y Encimera, además del esperado broche interprovincial con representantes de La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Las destrezas criollas, las tropillas entabladas y el entrevero mantuvieron al público atento durante toda la jornada, en una edición que repartió más de 10,5 millones de pesos en premios.

Mónica Valor, intendenta de Luan Toro

El cierre llegó con el tradicional sorteo de la rifa del festival, poniendo el broche de oro a tres días en los que la tradición volvió a ser protagonista.

La presencia de artesanos, emprendedores, instituciones locales y el permanente movimiento de visitantes también significó un importante impulso para la economía de la localidad, beneficiando a comercios, servicios y propuestas gastronómicas.

Durante la presentación oficial de la fiesta, el secretario de Cultura de La Pampa había destacado la importancia de preservar el patrimonio cultural inmaterial de la provincia y convocó a las familias pampeanas a vivir la experiencia. "Quiero recomendarle a los y las pampeanas que vayan a Luan Toro, que conozcan, que vivan esa jornada, que vivan la fiesta desde un costado artístico y apoyar a las economías regionales, al turismo y, en este caso, a la parte más simbólica que es la del patrimonio cultural inmaterial para saber de qué se trata y vivirlo como una experiencia", había expresado.

Por su parte, la intendenta de Luan Toro Mónica Valor manifestó su orgullo por la realización de la segunda edición provincial del evento y agradeció el acompañamiento del Gobierno de La Pampa para hacer posible una celebración que continúa creciendo año tras año.

Con una organización destacada, una importante participación de jinetes y agrupaciones tradicionalistas y una gran respuesta del público, la Fiesta Criolla "Portal del Oeste Pampeano" ratificó su lugar dentro del calendario de las grandes celebraciones populares de La Pampa, fortaleciendo la identidad cultural del oeste y proyectando a Luan Toro como uno de los principales escenarios de la tradición criolla de la provincia.