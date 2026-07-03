Victorica: murió un hombre de 62 años por el incendio de su vivienda

“Cuando llegamos el fuego ya estaba generalizado. Total. Y algo de derrumbe en los techos, la víctima estaba en su interior”, sostuvo Juan Serraino, Jefe del Cuartel de Bomberos Victorica en diálogo con InfoHuella.

Por su parte, Edgardo Díaz Correa – Jefe de la Comisaría Departamental Victorica, confirmó a InfoHuella que el hombre vivía solo. “Es una vivienda de la calle 18. El hombre vivía solo y cuando llegamos al lugar se constata el deceso en el interior de la casa que estaba en llamas”, sostuvo

Interviene el fiscal Nicolás Rojo, del Ministerio Público Fiscal IV Circunscripción.