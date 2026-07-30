La Provincia invierte más de $1.500 millones en equipamiento para hospitales, entre ellos el de Santa Isabel

El gobernador Sergio Ziliotto autorizó nuevas adquisiciones destinadas a fortalecer el Sistema Público de Salud por un monto total estimado de $1.505.698.000. Las compras permiten incorporar equipamiento médico, mobiliario, herramientas y servicios de mantenimiento para hospitales y establecimientos asistenciales de General Pico, Santa Isabel, Intendente Alvear y distintos puntos de la Provincia.

El Gobierno de La Pampa continúa fortaleciendo el Sistema Público de Salud mediante nuevas inversiones destinadas a mejorar la capacidad operativa de hospitales y establecimientos asistenciales en distintos puntos del territorio provincial. En ese marco, el gobernador Sergio Ziliotto firmó los expedientes que autorizan ocho procesos de adquisición por un monto total estimado de $1.505.698.000.



Estas inversiones se inscriben en la decisión del Gobierno provincial de sostener un proceso continuo de fortalecimiento del Sistema Público de Salud, incorporando tecnología, equipamiento e infraestructura que mejoran la calidad de la atención y las condiciones de trabajo de los equipos sanitarios en todo el territorio pampeano.



Hospital del Bicentenario de General Pico

Las adquisiciones también alcanzan al Hospital del Bicentenario de General Pico, donde se invierten $421.085.000.



$404.700.000 se destinarán a la compra de equipamiento médico para el servicio de Diagnóstico por Imágenes del nuevo Hospital del Bicentenario de General Pico.

El monto restante se empleará en la adquisición de equipamiento, herramientas destinadas a tareas de mantenimiento y servicios generales, con el objetivo de seguir optimizando el funcionamiento de ese establecimiento sanitario.



Santa Isabel

Parte de la inversión está destinada al nuevo Establecimiento Asistencial de Santa Isabel, donde se incorpora equipamiento médico por $368.961.000 y mobiliario por otros $218.352.000. Ambas adquisiciones, que se realizan mediante licitaciones públicas, permiten dotar al nuevo Hospital de los elementos necesarios para su funcionamiento y brindar una atención de mayor complejidad a la comunidad del oeste pampeano.



Intendente Alvear

Las compras autorizadas comprenden también equipamiento médico y mobiliario general destinado al Hospital de la localidad de Intendente Alvear. En este caso se destinó un monto de 8.000.000 de pesos.



Equipamiento odontológico

A su vez, el Poder Ejecutivo Provincial autorizó la compra de equipamiento odontológico por $50.000.000, que será distribuido entre distintos establecimientos asistenciales de la Provincia para fortalecer las prestaciones del servicio de salud bucal.



Mas equipamiento y mobiliario

Asimismo, se destinarán $414.300.000 para la adquisición de equipamiento médico que se distribuirá en los distintos establecimientos asistenciales de la Provincia, según sea la demanda de cada uno de ellos y $25 millones se emplearán en la compra de mobiliario general que se distribuirán con el mismo criterio.