La Provincia invierte más de $1.500 millones en equipamiento para hospitales, entre ellos el de Santa Isabel

La Pampa 2027: la UCR y el PRO huelen sangre y apuran sus candidatos a gobernador
Escribe en InfoHuella: Norberto AsquiniColumnasHace 3 horas
En la semana, la oposición al peronismo en La Pampa pasó a fase 2: la UCR y el PRO apuraron el lanzamiento de los nombres de sus candidatos a gobernador para encabezar el gran frente provincial en las elecciones de 2027. Dos nombres de peso a los que se les agrega el postulante de Milei. Ahora se espera una dura negociación en la que la Casa Rosada seguramente meterá la cola.