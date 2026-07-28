“Miles de huellas cambian una provincia”: Se fortalece el proyecto de ley "La Pampa Sin Maltrato"

La actividad fue organizada por las impulsoras del proyecto de ley "La Pampa Sin Maltrato", actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de La Pampa, con el objetivo de difundir sus principales alcances, abrir un espacio de intercambio y fortalecer el trabajo conjunto entre quienes, desde diferentes localidades, trabajan diariamente en la defensa y el bienestar animal.

Una de las autoras del proyecto, Karina Álvarez Mendiara, explicó a InfoHuella que el encuentro permitió presentar los ejes centrales de la iniciativa y escuchar los aportes de quienes conocen de primera mano la realidad del proteccionismo en el territorio pampeano.

Este encuentro principalmente se basó en explicar los principales ejes del proyecto de ley y abrir un espacio para debates, aportes y sugerencias. Luego compartimos las experiencias de cada localidad y las problemáticas que enfrenta cada refugio y organización del interior de nuestra provincia

Durante la jornada también se expuso el estado actual del tratamiento legislativo de la iniciativa. Según contó Álvarez Mendiara a InfoHuella, uno de los principales consensos que surgió del encuentro fue la necesidad de que La Pampa cuente con una legislación moderna y preventiva en materia de protección animal.

"La conclusión fue unánime: La Pampa necesita una legislación moderna, preventiva y efectiva en materia de protección animal", afirmó.

La autora destacó que el proyecto propone una mirada integral sobre la problemática y contempla herramientas concretas para promover el bienestar animal. Entre ellas, priorizar la educación sobre protección animal desde los niveles iniciales, fomentar la adopción responsable, garantizar programas estatales de castración masiva, gratuita y permanente, crear un Registro Provincial de Maltratadores y establecer sanciones ejemplares frente a situaciones de maltrato y crueldad animal.

"Estos puntos son justamente los que están incorporados en nuestro proyecto de ley", remarcó.

Cada huella simbolizó el compromiso de cada uno con este proyecto

Un mapa lleno de huellas y compromiso

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó al cierre del encuentro. Cada organización estampó una huella sobre un mapa de La Pampa, ubicándola en la localidad que representa.

La intervención colectiva simbolizó el respaldo al proyecto de ley y el compromiso de continuar trabajando de manera articulada por una provincia con mayores herramientas para prevenir el maltrato animal.

"Cada huella simbolizó el compromiso de cada uno con este proyecto y con la construcción de una provincia donde el bienestar animal sea una verdadera política de Estado

La actividad concluyó bajo el lema:

"Una huella deja una marca, miles de huellas cambian una provincia".

"Este proyecto ya pertenece a toda la red de protección animal"

Al finalizar la jornada, Karina Álvarez Mendiara destacó la amplia participación de referentes llegados desde distintos rincones de la provincia y aseguró que el encuentro marcó un paso importante para consolidar el proyecto de manera colectiva.

Nos vamos con la enorme satisfacción de haber dado un paso más. Hoy pensamos que este proyecto ya no pertenece solamente a nosotras, que somos sus autoras —Karina, Daniela, Andrea, Silvana y Marisa—, sino que pertenece a todas las organizaciones y personas que trabajan cada día para proteger a quienes no tienen voz, pero sí sienten: nuestros animales

Finalmente, agradeció el compromiso de quienes viajaron desde distintas localidades para participar del encuentro.

Es un orgullo y una enorme satisfacción que hayan venido desde cada rinconcito de la provincia a acompañarnos. Nos fortalece saber que estamos unidas en esta gran red de protección animal

Desde la organización consideraron que el encuentro permitió fortalecer los vínculos entre las entidades protectoras, intercambiar experiencias sobre las distintas realidades del interior pampeano y consolidar un respaldo colectivo a una iniciativa que busca convertir la protección animal en una política pública sostenida en toda la provincia.