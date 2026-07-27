La Red PAR cumple 20 años: dos décadas promoviendo una comunicación no sexista en Argentina

Comunicadoras - periodistas pampeanas.

Creada en 2006 a partir del encuentro de periodistas de distintas provincias argentinas, la organización nació con el objetivo de promover una comunicación democrática, plural y libre de estereotipos sexistas. Con el paso del tiempo, se transformó en una red federal que impulsó herramientas, capacitaciones y debates para modificar las prácticas periodísticas y fomentar un tratamiento responsable de las noticias vinculadas a mujeres y diversidades.

A lo largo de estas dos décadas, la Red PAR fue protagonista de importantes transformaciones en la agenda pública. Desde los primeros cuestionamientos al uso de expresiones como "crimen pasional" hasta los debates impulsados por la llamada marea verde, la organización promovió una mirada crítica sobre la cobertura de las violencias de género, la participación política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y las desigualdades estructurales.

Entre sus principales aportes se destacan la elaboración del Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres y el Decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, materiales de consulta para periodistas que trascendieron las fronteras del país y fueron traducidos a distintos idiomas.

La red también desarrolló tareas de incidencia legislativa, monitoreo de medios, articulación con universidades y organizaciones sociales, además de impulsar mejores condiciones laborales para quienes ejercen el periodismo, entendiendo que el derecho a la comunicación y la igualdad de género forman parte de los pilares de una democracia plena.

En el comunicado difundido por la organización, las integrantes de la Red PAR señalaron que, en un contexto atravesado por el crecimiento de los discursos antifeministas y autoritarios, el espacio reafirma una convicción que sostiene desde hace veinte años: no hay democracia plena sin una comunicación no sexista.

Como parte de las celebraciones, durante el mes de agosto se desarrollarán distintas actividades que reunirán a periodistas, comunicadores, docentes, investigadores y referentes de todo el país para reflexionar sobre los desafíos presentes y futuros de la comunicación feminista en Argentina.

El aporte desde La Pampa

Entre las integrantes de la Red PAR se encuentran las periodistas Molina Molina y Emilia Di Liscia y la entrañable periodista pampeana Graciela Macedo (falleció el 16 de mayo del 2015 ), histórica militante por los derechos de las mujeres y secretaria general de la Zona Sur del Sindicato de Prensa de La Pampa.

A lo largo de su trayectoria profesional, Graciela Macedo ejerció el periodismo con un fuerte compromiso social, participando activamente en causas como la defensa y recuperación del río Atuel, además de impulsar la transformación de las prácticas comunicacionales desde una perspectiva de género.

Su participación en la Red PAR representa el aporte de La Pampa a un movimiento federal que, desde hace dos décadas, trabaja para construir una comunicación más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.