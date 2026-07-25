Ailén nació con VIH, sufrió el rechazo social y decidió contar su historia para derribar prejuicios

Su historia comenzó cuando tenía apenas seis años. Desde pequeña sufría enfermedades frecuentes y presentaba los ganglios inflamados. Tras numerosos estudios, los médicos resolvieron realizar un análisis específico que confirmó el diagnóstico de VIH.

Se trató de un caso de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Según relata en una entrevista a InfoHuella, su madre habría contraído el virus tras una intervención quirúrgica realizada años antes en Mar del Plata. Nunca iniciaron acciones judiciales porque el diagnóstico llegó mucho tiempo después y resultaba prácticamente imposible reconstruir lo ocurrido.

A partir de entonces comenzaron los controles médicos permanentes. Durante su infancia convivió con análisis de rutina, estudios especializados y consultas con distintos profesionales. A los diez años inició el tratamiento antirretroviral, aunque la primera medicación le provocó una fuerte reacción alérgica que la mantuvo un mes internada. Dos años después encontró un tratamiento adecuado y desde entonces sostiene la medicación de manera ininterrumpida.

Su madre le contó la verdad cuando tenía diez años. En ese momento, recuerda, no alcanzaba a comprender la dimensión de lo que significaba vivir con VIH. La verdadera dificultad apareció algunos años más tarde.

A los 10 años, su mamá le contó que tenía VIH

EN LA PAMPA

Mientras vivía en una localidad del oeste pampeano, una persona que trabajaba en el laboratorio donde se realizaba los controles médicos divulgó su diagnóstico. La información recorrió rápidamente el pueblo y, con apenas 14 años, comenzó a sufrir el peso de la discriminación.

Cuando tenía 14 años, y era virgen, el estigma social llegó porque en el pueblo pensaban que me había contagiado teniendo relaciones sexuales

Desde entonces soportó burlas, comentarios despectivos y situaciones de exclusión que aún recuerda con dolor. Algunos compañeros evitaban compartir el mate con ella y hasta desechaban el vaso del que había tomado agua, convencidos, erróneamente, de que podían contraer el virus de esa manera.

Ese rechazo también marcó su vida afectiva. Durante su primera relación de pareja decidió ocultar su diagnóstico por temor a perder a la persona que amaba. Años después, una simple conversación confirmó sus miedos: al preguntarle qué haría si estuviera con alguien con VIH, la respuesta fue contundente y dolorosa. Aquella experiencia desencadenó ataques de pánico y ansiedad que terminaron con la relación.

Después de esa historia tomó una decisión que mantuvo hasta hoy.

Me prometí jamás volver a mentir

Sin embargo, elegir la sinceridad no evitó nuevas heridas. En varias oportunidades recibió rechazos por revelar su diagnóstico y comenzó a sentirse diferente. “Comenzaba relaciones y había chicos que antes de darme un beso me preguntaban si tenía VIH”, cuenta Ailén en una entrevista con InfoHuella.

Su segunda relación parecía haber sido distinta, pero también terminó atravesada por situaciones de violencia emocional. En 2024, luego de años cargando con el peso de la discriminación, atravesó una grave crisis de salud mental e intentó quitarse la vida. Permaneció internada durante quince días en un servicio especializado.

Con el tiempo comprendió que el problema nunca había sido el virus.

No es la enfermedad en sí lo que te mata. Es el estigma social

ES EL MENSAJE

"No es la enfermedad en sí. Es el estigma social", cuenta Ailén, de 25 años de edad.

Hoy Ailén tiene 25 años y busca transformar esa experiencia en un mensaje de concientización ya que hay mucho por aprender. Explica que, gracias al tratamiento antirretroviral que toma todos los días, mantiene una carga viral indetectable. Eso significa que no transmite el VIH por vía sexual, un concepto respaldado por la evidencia científica y resumido en la consigna Indetectable = Intransmisible (I=I).

Durante sus relaciones de pareja nunca transmitió el virus y sostiene que cumplir con la medicación es una responsabilidad tanto consigo misma como con los demás.

También aprovecha para aclarar otro error frecuente: el VIH no se "contagia", sino que se transmite, y existen herramientas de prevención como la Profilaxis Post Exposición (PEP), un tratamiento de emergencia que puede indicarse cuando existe una posible exposición al virus, por ejemplo, tras la rotura de un preservativo.

Para Ailén, visibilizar estas cuestiones es fundamental porque considera que la mayor amenaza sigue siendo – en tiempos donde abundan el acceso a la información - la desinformación.

Muchas personas llegamos a tener depresión por el estigma social y por la ignorancia que todavía existe

Está convencida de que muchos prejuicios sobreviven por falta de información y por ideas transmitidas de generación en generación. Por eso decidió hablar públicamente, convencida de que su testimonio puede ayudar a derribar mitos y acompañar a otras personas que viven la misma realidad.

Durante años escondió su diagnóstico por miedo al rechazo. Hoy eligió convertir esa historia en una herramienta para informar y demostrar que el VIH no define a una persona, pero el estigma social todavía puede marcar una vida.