Meteorito en Cuchillo Có: confirmaron que los fragmentos hallados en La Pampa son de origen extraterrestre

En septiembre de 2025 explotó el cielo sobre la pequeña localidad pampeana de Cuchillo Có. No había nubes y faltaban apenas unas horas para la puesta del sol. En un cielo completamente despejado, un meteorito dejó una huella que pudo observarse en gran parte del centro del país. Algunos vecinos fueron testigos directos del fenómeno, otros lograron registrarlo con celulares o cámaras de seguridad, y hoy científicos argentinos estudian los fragmentos recuperados.
EntrevistasEl domingoPor: Cristian Javier AcuñaPor: Cristian Javier Acuña

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El hallazgo representa un hecho histórico para la ciencia nacional: podría tratarse del primer meteorito de Argentina cuya trayectoria orbital logre reconstruirse para determinar con precisión cuál fue su asteroide de origen.

La tranquilidad de la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025 se vio interrumpida por un fenómeno tan espectacular como inesperado. Una brillante bola de fuego cruzó el cielo pampeano y fue observada desde distintos puntos del centro del país.

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Integrantes de científicos/cas y aficionados/das que fueron parte de la búsqueda 

Como una bomba

En Cuchillo Có, localidad ubicada en el sur de La Pampa, el impacto generó momentos de tensión.
"Explotó como una bomba. Primero se iluminó el cielo, a pesar de que todavía era de día, y después se escuchó una explosión que se sintió como un temblor. Todos nos preocupamos, nos sabía que pasaba, todavía me queda la imagen de unos niños jugando en la plaza del pueblo que fueron los primeros en salir corriendo del susto", recordó Carlos Rodríguez, enfermero de la posta sanitaria local.

Primero se iluminó el cielo, a pesar de que todavía era de día, y después se escuchó una explosión que se sintió como un temblor

Los restos cayeron cerca de una vivienda rural
Fany Arrese, profesora de Física en la UNLPam, oriunda de General Acha e integrante del Grupo de Astronomía Pampeano, relató que una familia de la zona rural de Cuchillo Co vivió el episodio a muy corta distancia.

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"Estela nos contó que su hijo estaba hachando leña cuando observó una primera explosión sobre su cabeza y luego la continuación de la bola de fuego hacia el horizonte. Mientras señalaba lo que estaba viendo, una fuerte detonación sacudió el lugar. La familia ingresó rápidamente a la vivienda y el padre, que fue el último en entrar, escuchó que algo cayó muy cerca de la casa. Al día siguiente encontró una roca extraña en el lugar", explicó Fany a InfoHuella.

Ese fragmento, junto con otro hallado posteriormente durante un rastrillaje en el campo, fue enviado a Buenos Aires para su análisis. Esta semana los estudios confirmaron que ambos son fragmentos de un meteorito.

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El estudio científico
Felipe Neuss es licenciado en Geología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), becario doctoral e integrante del Laboratorio de Geología Planetaria del Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (UBA-CONICET). Se especializa en el estudio de meteoritos y cuerpos menores del Sistema Solar y forma parte del equipo interdisciplinario que investiga los fragmentos hallados en La Pampa.


En una entrevista con InfoHuella, Neuss confirmó el origen extraterrestre de las muestras recuperadas.
"Los meteoritos tienen una característica muy particular llamada corteza de fusión, una especie de cáscara negra producida por el intenso calentamiento durante el ingreso a la atmósfera. Encontramos fragmentos con esas características y luego realizamos estudios petrológicos, químicos e isotópicos que permitieron confirmar su origen extraterrestre", explicó.

Según detalló el investigador, los análisis permitieron determinar que se trata de una condrita H5, un tipo de meteorito ordinario compuesto principalmente por silicatos, metales y sulfuros.

Un hallazgo histórico para Argentina y La Pampa

Para los científicos, la importancia del descubrimiento va mucho más allá de los fragmentos recuperados.
"Estamos trabajando en la reconstrucción de la órbita que tenía este fragmento antes de llegar a la Tierra. Si logramos completar esa investigación, sería el primer meteorito de la historia argentina del que se pueda reconstruir su trayectoria orbital y estimar su asteroide de origen", afirmó Neuss.

Estamos trabajando en la reconstrucción de la órbita que tenía este fragmento antes de llegar a la Tierra

Los investigadores realizaron una primera campaña de búsqueda en la zona y encontraron dos fragmentos. Más recientemente llevaron adelante una segunda expedición para intentar localizar la denominada "masa principal", es decir, el bloque más grande que habría sobrevivido al ingreso atmosférico.
"Sabemos que una familia cercana a Cuchillo Có observó la caída de un objeto en las inmediaciones de su campo. A partir de ese dato organizamos la búsqueda. Todavía no encontramos la masa principal, pero vamos a continuar con nuevas campañas", señaló.

-¿Qué información aportan los meteoritos a la ciencia?, consultó InfoHuella.

-Nos permiten estudiar el origen y la evolución del Sistema Solar, comprender mejor la formación de nuestro planeta e incluso aportar datos sobre el origen del agua y de la vida. Son verdaderas cápsulas del tiempo que conservan información de hace más de 4.500 millones de años", explicó el especialista.
Respecto al destino de los fragmentos recuperados, Neuss aclaró que permanecerán en la provincia. "Los meteoritos son de La Pampa. Cabe destacar que son propiedad de quien lo encuentra, y que por ley no se pueden comercializar. Uno de los fragmentos ya fue devuelto a la familia que lo encontró y el otro también quedará en la provincia, siguiendo los protocolos de conservación correspondientes", indicó.

Sobre el nombre oficial del meteorito, aún no hay una definición. "Por ahora estimamos que podría llamarse Cuchillo Có, aunque eso dependerá de futuras investigaciones y de si aparecen fragmentos más grandes en otra zona cercana", concluyó.

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Atardecer en Cuchillo Co. Foto: Gentileza Milva Rodríguez. 
Bólido en cielo pampeano Una explosión en el cielo sorprendió a vecinos de distintas localidades de La Pampa y el oeste bonaerense. El fenómeno ocurrió este sábado, a las 19.20 horas, cuando un bólido ingresó a la atmósfera terrestre y dejó tras de sí una intensa luminosidad. Toda la info en: www.infohuella.com.ar El registro en Winifreda, La Pampa, Argentina. Lorena Wirtz captó con su celular el resplandor desde Winifreda y compartió su experiencia con InfoHuella. Las imágenes rápidamente circularon en VIDEOS: Un bólido iluminó el cielo pampeano y causó temor en un campo de Cuchillo Co
asterodcuchhdEncontraron piedras que podrían ser del asteroide que cayó en La Pampa
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