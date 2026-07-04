El milagro de Benjamín, el joven que cayó a un pozo de 60 metros, habló con InfoHuella: "Volví a nacer"
El accidente ocurrió mientras se encontraba junto a su tío y su primo en el establecimiento rural conocido como El Pedrito. Según contó, había ido hasta el molino para buscar señal de celular, un lugar donde ya había logrado conectarse en otras oportunidades.
Dejé el teléfono agarrando señal y donde pisé se quebró la base. Caí al pozo de 60 o 70 metros, más o menos
Benjamín relató que los segundos de la caída fueron interminables.
"Cuando se partió la base lo único que sentí es muchísimo viento y no llegaba más al fondo. Cuando llegué al fondo apoyé el pie que me rompí. Ahí nomás salí del agua, porque el pozo era más hondo, y quedé agarrado de unos caños".
A pesar del violento impacto, permaneció consciente en todo momento. Mientras esperaba el rescate, su primo y las personas que estaban con él en el campo hicieron todo lo posible para mantenerlo despierto.
Ellos todo el tiempo me hablaban para mantenerme despierto
El pozo tenía más de un metro de agua en el fondo, lo que amortiguó el impacto de la caída y fue determinante para que Benjamín sobreviviera. Además, otro factor clave fue que la cañería estaba amurada a una de las paredes del pozo y no instalada en el centro con parantes, lo que evitó que golpeara durante la caída con un durmiente o perfil de hierro que se suelen usar para sujetar los caños.
"Dios estuvo conmigo"
Desde la cama del hospital René Favaloro en Santa Rosa, donde espera una prótesis para su cirugía, el joven aseguró que todavía intenta dimensionar lo ocurrido.
Conmovido, sostuvo que siente que tuvo una segunda oportunidad.
VOLVÍ A NACER
Dios estuvo conmigo. Como me dijeron más de uno, volví a nacer
Agradecimiento a quienes le salvaron la vida
Benjamín aprovechó el contacto con InfoHuella para agradecer a todas las personas que participaron del operativo y de su atención médica.
El rescate movilizó a los Bomberos Voluntarios de Victorica, personal de Salud de Luan Toro, efectivos policiales de esa localidad, personal de la Comisaría Departamental Castex y profesionales médicos que trabajaron para estabilizarlo y trasladarlo primero a Victorica y luego a Santa Rosa.
No trabajaba en el campo ni entré sin permiso
El joven también quiso aclarar versiones que circularon tras el accidente.
Explicó además que conocía perfectamente el lugar.
Un pedido a la comunidad
Antes de finalizar su mensaje, Benjamín dejó una reflexión y un pedido para quienes opinaron sobre el hecho sin conocer lo ocurrido.
Hoy, mientras espera la cirugía para reparar las fracturas que sufrió en un brazo y un pie, Benjamín sabe que estuvo frente a la muerte. Sobrevivió a una caída de unos 60 metros, permaneció consciente y hoy puede contar su historia. Una historia que, como él mismo resume en pocas palabras, tiene un solo significado: "Volví a nacer".
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