El milagro de Benjamín, el joven que cayó a un pozo de 60 metros, habló con InfoHuella: "Volví a nacer"

Imagen creada con IA.

El accidente ocurrió mientras se encontraba junto a su tío y su primo en el establecimiento rural conocido como El Pedrito. Según contó, había ido hasta el molino para buscar señal de celular, un lugar donde ya había logrado conectarse en otras oportunidades.

Dejé el teléfono agarrando señal y donde pisé se quebró la base. Caí al pozo de 60 o 70 metros, más o menos

Benjamín relató que los segundos de la caída fueron interminables.

"Cuando se partió la base lo único que sentí es muchísimo viento y no llegaba más al fondo. Cuando llegué al fondo apoyé el pie que me rompí. Ahí nomás salí del agua, porque el pozo era más hondo, y quedé agarrado de unos caños".

El pozo en el fondo tenía más de un metro de agua, eso hizo que amortiguara la caída y salvara su vida. Otro factor importante, fue que la cañería iba amurada a una de las paredes y no en el medio ni con parantes.

A pesar del violento impacto, permaneció consciente en todo momento. Mientras esperaba el rescate, su primo y las personas que estaban con él en el campo hicieron todo lo posible para mantenerlo despierto.

Ellos todo el tiempo me hablaban para mantenerme despierto

Imagen real del pozo. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Victorica.

El pozo tenía más de un metro de agua en el fondo, lo que amortiguó el impacto de la caída y fue determinante para que Benjamín sobreviviera. Además, otro factor clave fue que la cañería estaba amurada a una de las paredes del pozo y no instalada en el centro con parantes, lo que evitó que golpeara durante la caída con un durmiente o perfil de hierro que se suelen usar para sujetar los caños.

"Dios estuvo conmigo"

Desde la cama del hospital René Favaloro en Santa Rosa, donde espera una prótesis para su cirugía, el joven aseguró que todavía intenta dimensionar lo ocurrido. "Tengo quebradura en el brazo y en el pie. Me tienen que operar y poner una prótesis. Después de los golpes y hematomas estoy bien; pudo haber sido mucho peor", expresó a InfoHuella.

Conmovido, sostuvo que siente que tuvo una segunda oportunidad.

Benjamín hoy se recupera en la habitación número 119 del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, en Santa Rosa.

VOLVÍ A NACER

Dios estuvo conmigo. Como me dijeron más de uno, volví a nacer

Agradecimiento a quienes le salvaron la vida

Benjamín aprovechó el contacto con InfoHuella para agradecer a todas las personas que participaron del operativo y de su atención médica. "Quiero agradecer al cuerpo de Bomberos de Victorica, a la Policía, a los rescatistas, enfermeros, médicos de Luan Toro y de Victorica, al Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini, a toda la gente que se comunicó para saber de mi salud. También agradecer al Hospital Evita y al Favaloro, donde actualmente estoy internado".

El rescate movilizó a los Bomberos Voluntarios de Victorica, personal de Salud de Luan Toro, efectivos policiales de esa localidad, personal de la Comisaría Departamental Castex y profesionales médicos que trabajaron para estabilizarlo y trasladarlo primero a Victorica y luego a Santa Rosa.

No trabajaba en el campo ni entré sin permiso

El joven también quiso aclarar versiones que circularon tras el accidente. "En algunos comentarios dijeron cosas feas que no son ciertas. Yo estaba en el campo con mi tío y mi primo. Conocíamos al encargado del campo y andábamos juntando un poco de leña. No trabajaba en el campo, pero tampoco entré sin que nadie supiera".

Explicó además que conocía perfectamente el lugar. "Yo había ido al campo en otras oportunidades y siempre agarraba señal en ese lugar. Nada más que esa vez tuve mala suerte".

Un pedido a la comunidad

Antes de finalizar su mensaje, Benjamín dejó una reflexión y un pedido para quienes opinaron sobre el hecho sin conocer lo ocurrido. "Quiero agradecer a mi primo, a mi tío y a Miguel, que estuvieron constantemente conteniéndome para que no me durmiera hasta que llegaran a sacarme. Gracias también a mi familia, que enseguida se movilizó por mí. Y a la gente le pido que no opine ni diga cosas que hieren y no son verdad".

Hoy, mientras espera la cirugía para reparar las fracturas que sufrió en un brazo y un pie, Benjamín sabe que estuvo frente a la muerte. Sobrevivió a una caída de unos 60 metros, permaneció consciente y hoy puede contar su historia. Una historia que, como él mismo resume en pocas palabras, tiene un solo significado: "Volví a nacer".

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