El milagro de Benjamín, el joven que cayó a un pozo de 60 metros, habló con InfoHuella: "Volví a nacer"

"Cuando se partió la base lo único que sentí fue muchísimo viento. No llegaba más al fondo". Con esa frase, Benjamín, el joven de 20 años que sobrevivió a una impactante caída a un pozo de unos 60 metros en un campo de la zona de Rucanelo, comenzó el estremecedor relato que brindó en exclusiva a InfoHuella desde el hospital Favaloro en Santa Rosa donde permanece internado.
EntrevistasHace 7 horasInfoHuellaInfoHuella
campopozzo9904
Imagen creada con IA.

El accidente ocurrió mientras se encontraba junto a su tío y su primo en el establecimiento rural conocido como El Pedrito. Según contó, había ido hasta el molino para buscar señal de celular, un lugar donde ya había logrado conectarse en otras oportunidades.

Dejé el teléfono agarrando señal y donde pisé se quebró la base. Caí al pozo de 60 o 70 metros, más o menos

Benjamín relató que los segundos de la caída fueron interminables.

"Cuando se partió la base lo único que sentí es muchísimo viento y no llegaba más al fondo. Cuando llegué al fondo apoyé el pie que me rompí. Ahí nomás salí del agua, porque el pozo era más hondo, y quedé agarrado de unos caños".

campopozzosdes
El pozo en el fondo tenía más de un metro de agua, eso hizo que amortiguara la caída y salvara su vida. Otro factor importante, fue que la cañería iba amurada a una de las paredes y no en el medio ni con parantes. 

A pesar del violento impacto, permaneció consciente en todo momento. Mientras esperaba el rescate, su primo y las personas que estaban con él en el campo hicieron todo lo posible para mantenerlo despierto.

Ellos todo el tiempo me hablaban para mantenerme despierto

pozobendde43
Imagen real del pozo. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Victorica.

El pozo tenía más de un metro de agua en el fondo, lo que amortiguó el impacto de la caída y fue determinante para que Benjamín sobreviviera. Además, otro factor clave fue que la cañería estaba amurada a una de las paredes del pozo y no instalada en el centro con parantes, lo que evitó que golpeara durante la caída con un durmiente o perfil de hierro que se suelen usar para sujetar los caños.

"Dios estuvo conmigo"

Desde la cama del hospital René Favaloro en Santa Rosa, donde espera una prótesis para su cirugía, el joven aseguró que todavía intenta dimensionar lo ocurrido. "Tengo quebradura en el brazo y en el pie. Me tienen que operar y poner una prótesis. Después de los golpes y hematomas estoy bien; pudo haber sido mucho peor", expresó a InfoHuella.

Conmovido, sostuvo que siente que tuvo una segunda oportunidad.

benhosppds
Benjamín hoy se recupera en la habitación número 119 del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, en Santa Rosa.

VOLVÍ A NACER

Dios estuvo conmigo. Como me dijeron más de uno, volví a nacer

Agradecimiento a quienes le salvaron la vida

Benjamín aprovechó el contacto con InfoHuella para agradecer a todas las personas que participaron del operativo y de su atención médica. "Quiero agradecer al cuerpo de Bomberos de Victorica, a la Policía, a los rescatistas, enfermeros, médicos de Luan Toro y de Victorica, al Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini, a toda la gente que se comunicó para saber de mi salud. También agradecer al Hospital Evita y al Favaloro, donde actualmente estoy internado".

El rescate movilizó a los Bomberos Voluntarios de Victorica, personal de Salud de Luan Toro, efectivos policiales de esa localidad, personal de la Comisaría Departamental Castex y profesionales médicos que trabajaron para estabilizarlo y trasladarlo primero a Victorica y luego a Santa Rosa.

No trabajaba en el campo ni entré sin permiso

El joven también quiso aclarar versiones que circularon tras el accidente. "En algunos comentarios dijeron cosas feas que no son ciertas. Yo estaba en el campo con mi tío y mi primo. Conocíamos al encargado del campo y andábamos juntando un poco de leña. No trabajaba en el campo, pero tampoco entré sin que nadie supiera".

Explicó además que conocía perfectamente el lugar. "Yo había ido al campo en otras oportunidades y siempre agarraba señal en ese lugar. Nada más que esa vez tuve mala suerte".

Un pedido a la comunidad

Antes de finalizar su mensaje, Benjamín dejó una reflexión y un pedido para quienes opinaron sobre el hecho sin conocer lo ocurrido. "Quiero agradecer a mi primo, a mi tío y a Miguel, que estuvieron constantemente conteniéndome para que no me durmiera hasta que llegaran a sacarme. Gracias también a mi familia, que enseguida se movilizó por mí. Y a la gente le pido que no opine ni diga cosas que hieren y no son verdad".

Hoy, mientras espera la cirugía para reparar las fracturas que sufrió en un brazo y un pie, Benjamín sabe que estuvo frente a la muerte. Sobrevivió a una caída de unos 60 metros, permaneció consciente y hoy puede contar su historia. Una historia que, como él mismo resume en pocas palabras, tiene un solo significado: "Volví a nacer".

NOTA RELACIONADA:

WhatsApp Image 2026-07-01 at 10.12.10 AMEn un campo de Rucanelo: buscaba señal de celular y cayó a un pozo de 60 metros

MÁS TÍTULOS PUBLICADOS EN INFOHUELLA:

WhatsApp Image 2026-07-03 at 8.19.31 AMVictorica: murió un hombre de 62 años por el incendio de su vivienda
fuerzapampaTodos condicionados en el PJ pampeano: la Plural espera y Di Nápoli pone en escena su plan B
Heladita en el Parque Los Pisaderos de Victorica, La Pampa.Heladita en Victorica: se escarchó parte del agua de Los Pisaderos
WhatsApp Image 2026-07-01 at 3.31.10 PMUn ingeniero mendocino encontró una mochila con $90 millones al costado de la ruta en La Pampa, no la devolvió y quedó detenido
lalleeTrabajadores de Radio Nacional Santa Rosa denuncian censura: no pueden pasar temas de Lali
lahumadaaasDenunció penalmente a un médico de La Humada por presunta mala atención durante un embarazo y la pérdida del bebé
Así es por dentro el Centro Regional Radio Oncológico La PampaAsí es por dentro el Centro Regional Radio Oncológico La Pampa
Rivas Chos Malal 2Celeste, la diputada que recorre el oeste pidiendo transparencia y obras con Estado presente
makstasabelJuventud Unida de Santa Isabel se consagró Campeón del Torneo Apertura de la Liga Alvearense de Hockey
asqcolumnader44543La Pampa 2027: la polarización entre la “última trinchera” y la alianza “imposible”
Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-06-18 at 9.54.22 AM (1)

Meteorito en Cuchillo Có: confirmaron que los fragmentos hallados en La Pampa son de origen extraterrestre

Por: Cristian Javier Acuña
Entrevistas21 de junio de 2026
En septiembre de 2025 explotó el cielo sobre la pequeña localidad pampeana de Cuchillo Có. No había nubes y faltaban apenas unas horas para la puesta del sol. En un cielo completamente despejado, un meteorito dejó una huella que pudo observarse en gran parte del centro del país. Algunos vecinos fueron testigos directos del fenómeno, otros lograron registrarlo con celulares o cámaras de seguridad, y hoy científicos argentinos estudian los fragmentos recuperados.
camypfdd (1720 x 1000 px) (1)

Melisa Frois presenta Julieta, su primera novela: un libro atravesado por la memoria y el oeste pampeano

Por: Cristian Javier Acuña
Entrevistas18 de junio de 2026
La joven escritora y docente de Victorica publicó su primer libro, una novela atravesada por la memoria, los vínculos y las búsquedas personales. En diálogo con InfoHuella, compartió el recorrido que la llevó a concretar un proyecto nacido del amor por la lectura y la escritura. Lo presenta este 20 de junio a las 18.30 horas en el Salón de Actos municipal de Victorica. 
valenttdesddded

Valentina de Lonquimay: la adolescente que recorre el pueblo a caballo como si fuera su bicicleta

Por: Cristian Javier Acuña
Entrevistas21 de enero de 2026
Mientras muchos todavía quedaron en “modo Jesús María”, hay historias que transcurren lejos de los grandes escenarios pero que hablan de una relación profunda con el campo y las tradiciones. Es el caso de Valentina María Narváez, una adolescente de 15 años que se mueve a caballo por las calles del pueblo con la naturalidad de quien pedalea una bicicleta.
Suscribite acá y DONÁ a Infohuella
Lo más visto
fuerzapampa

Todos condicionados en el PJ pampeano: la Plural espera y Di Nápoli pone en escena su plan B

Escribe en InfoHuella: Norberto Asquini
ColumnasEl jueves
La noticia de la semana fue la presentación en la Justicia Electoral de un nuevo partido impulsado por el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, y que amenaza de usarlo en las próximas elecciones provinciales en 2027 si él no es elegido como candidato a gobernador o por lo menos no le dejan jugar la interna para el cargo en el Partido Justicialista.
campopozzo9904

El milagro de Benjamín, el joven que cayó a un pozo de 60 metros, habló con InfoHuella: "Volví a nacer"

InfoHuella
EntrevistasHace 7 horas
"Cuando se partió la base lo único que sentí fue muchísimo viento. No llegaba más al fondo". Con esa frase, Benjamín, el joven de 20 años que sobrevivió a una impactante caída a un pozo de unos 60 metros en un campo de la zona de Rucanelo, comenzó el estremecedor relato que brindó en exclusiva a InfoHuella desde el hospital Favaloro en Santa Rosa donde permanece internado.
Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella
Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día