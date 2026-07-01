Denunció penalmente a un médico de La Humada por presunta mala atención durante un embarazo y la pérdida del bebé

La denuncia fue radicada el 29 de junio en el Destacamento Policial de La Humada. Allí, la mujer relató que el 24 de junio, alrededor de las 22 horas, comenzó con un abundante sangrado vaginal mientras cursaba un embarazo confirmado.

Según consta en la presentación a la que accedió InfoHuella, acudió de inmediato al Centro de Salud de la localidad, donde fue atendida inicialmente por un enfermero que se comunicó telefónicamente con el médico de guardia. De acuerdo con su relato, el profesional habría indicado que el sangrado era "normal" y que "no era nada", por lo que regresó a su domicilio sin ser examinada personalmente.

"Es normal perder los embarazos"

La denunciante sostuvo que al día siguiente volvió al Centro de Salud porque el sangrado persistía y era más intenso. En esa oportunidad fue atendida personalmente por el médico, quien le realizó un tacto vaginal.

Siempre según el relato de la denuncia, la paciente manifestó que no recibió explicaciones claras sobre el estado de su embarazo y afirmó que el profesional le expresó frases como que "es normal perder los embarazos" y que, si no hubiese sabido que estaba embarazada, "no hubiera venido por ese simple sangrado".

La mujer indicó que, tras ese examen, el sangrado aumentó considerablemente y comenzó a expulsar coágulos.

Maira, junto a sus dos hijos.

Perder un hijo es un duelo. Un duelo donde hay muchas preguntas. Era mi tercer hijo, lo esperábamos todos en mi familia

Afirma que no le realizaron estudios ni la derivaron

En la presentación judicial también sostiene que no le practicaron análisis de sangre, ecografía ni otros estudios complementarios para evaluar el estado del embarazo, y que tampoco fue derivada a un centro de mayor complejidad.

Además, señaló que posteriormente recibió un mensaje de una empleada del Centro de Salud para retirar la medicación que le había sido recetada. Según expresó, se trataba de Naproxeno e Hioscina, fármacos que luego le indicaron que no eran adecuados para su embarazo, motivo por el cual dejó de consumirlos.

Viajó por sus propios medios a San Rafael

Ante la continuidad del sangrado y al no observar una mejoría, la joven decidió trasladarse por sus propios medios, junto a familiares, al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael, Mendoza, ubicado a unos 300 kilómetros de su domicilio.

Allí, según declaró, fue atendida de inmediato, le realizaron estudios de laboratorio y una ecografía, y posteriormente fue sometida a un legrado uterino, informándole que el embarazo ya se había perdido.

En su declaración testimonial ante la Policía, indicó además que en el hospital mendocino le informaron que el feto había fallecido antes de su llegada al establecimiento.

También denunció la difusión de información médica

En la denuncia, la mujer solicitó que la Justicia investigue si la atención brindada en el Centro de Salud de La Humada fue adecuada y si existió responsabilidad por parte de quienes intervinieron en su asistencia.

Asimismo, afirmó haber tomado conocimiento de que información vinculada a su estado de salud fue divulgada por personal del Centro de Salud sin su autorización, lo que, según expresó, vulneró la confidencialidad médica y le ocasionó un importante perjuicio emocional.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias de la atención denunciada y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir.

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