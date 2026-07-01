En un campo de Rucanelo: buscaba señal de celular y cayó a un pozo de 60 metros

Personal Policial y de Salud fueron los primeros en llegar al lugar

Ocurrió ayer pasadas las cinco de la tarde. Tras un intenso operativo de rescate, fue asistido por personal de emergencias y derivado primero al Hospital "Luisa Pedemonte de Pistarini" de Victorica y posteriormente a un centro de mayor complejidad en Santa Rosa.

De acuerdo con la información recabada por InfoHuella, el hecho ocurrió en el campo El Pedrito, donde la víctima se encontraba de paso.

Según el relato que pudo reconstruir una fuente ligada a la investigación, el hombre se habría ubicado sobre unas tablas de madera que cubrían la boca del pozo para utilizar su teléfono celular, ya que en ese sector existe señal de telefonía móvil. Sin embargo, la estructura de madera no soportó su peso y cedió, provocando la caída al interior del pozo, de unos 60 metros de profundidad.

El joven cayó al pozo y en todo momento estuvo consciente

El rescate demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Victorica, quienes lograron extraer al hombre. También participaron personal de Salud de Luan Toro, efectivos policiales de esa localidad y una ambulancia que trasladó al herido al hospital de Victorica. También trabajó personal de la Comisaría Departamental Castex.

Pese a la caída, el hombre sobrevivió, aunque sufrió lesiones de consideración en sus extremidades. Posteriormente fue derivado a la ciudad de Santa Rosa para recibir atención especializada.

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