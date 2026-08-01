La Pampa y Mendoza se unen en un histórico "Abrazo de Cuenca" para defender la Ley de Glaciares y los ríos libres

Mientras la disputa judicial por el río Atuel continúa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizaciones socioambientales de La Pampa y Mendoza volverán a encontrarse en una acción conjunta para defender el agua, la Ley de Glaciares y los ríos libres.

Se trata del "Abrazo de Cuenca", una convocatoria que reunirá a asambleas socioambientales, organizaciones culturales y comunidades indígenas de Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén los días 15, 16 y 17 de agosto, con actividades centrales en Santa Isabel y Algarrobo del Águila, en el oeste pampeano.

La iniciativa busca visibilizar una lucha compartida por la defensa del agua y de los ecosistemas de montaña, en un contexto en el que el conflicto por el río Atuel continúa sin una resolución definitiva y en medio del debate por las modificaciones impulsadas a la Ley de Glaciares.

Un caravanazo que unirá a Mendoza con La Pampa

Como parte de la convocatoria, se realizará un "Caravanazo" que partirá desde el noroeste mendocino y recorrerá distintas localidades sumando asambleas y organizaciones vinculadas a la defensa del agua hasta ingresar al territorio pampeano.

Al mismo tiempo, desde distintos puntos de La Pampa, Río Negro y Neuquén también partirán caravanas que confluirán en el oeste provincial.

Las delegaciones serán recibidas por las asambleas locales en jornadas que incluirán debates, una muestra fotográfica sobre el ecocidio del oeste pampeano, talleres para las infancias, una colecta solidaria por el Día de las Infancias y actividades culturales con artistas de ambas provincias.

"Son territorios condenados a ser zonas de sacrificio"

En diálogo con InfoHuella, la activista mendocina Elsa Díaz, integrante del Movimiento Socioambiental de Mendoza, explicó que el encuentro también busca repudiar los cambios que se pretenden introducir en la Ley de Glaciares.

Vamos a realizar un caravanazo en defensa de la Ley de Glaciares y repudiando las modificaciones que se plantearon a nivel nacional sobre esta ley

Díaz señaló a InfoHuella que la elección de Santa Isabel y Algarrobo del Águila no fue casual.

Son territorios que hemos elegido porque han sido condenados a ser zonas de sacrificio. La falta del río Atuel y el daño que se le ha hecho al Chadileuvú afectó a todo el oeste pampeano

La referente ambiental indicó que uno de los ejes del encuentro será escuchar a quienes viven diariamente las consecuencias de la ausencia del agua.

Nos parece muy importante resaltar los relatos de los pobladores cuando falta un río, el daño que se genera en la comunidad y la importancia de la participación de las comunidades y de los pueblos originarios para contar cómo se vive cuando el río ya no está

"No hay un problema entre los pueblos"

La dirigente mendocina aseguró que el objetivo del Abrazo de Cuenca también es derribar viejas divisiones entre ambas provincias.

"Queremos empezar a romper el mito de que hay un problema entre Mendoza y La Pampa. Para nosotros no es así. Han sido las políticas de los distintos gobiernos las que generaron este conflicto", afirmó en diálogo con el primer diario digital del oeste.

En ese sentido, cuestionó las políticas extractivistas impulsadas en Mendoza y denunció el incumplimiento de los fallos judiciales vinculados al río Atuel.

Según explicó, esas decisiones impactan directamente sobre los territorios ubicados aguas abajo y profundizan la crisis hídrica que atraviesan tanto Mendoza como el oeste pampeano.

También advirtió sobre la creciente criminalización del movimiento socioambiental.

Queremos visibilizar la criminalización que vive el movimiento socioambiental de Mendoza y repudiar las políticas del Gobierno nacional que niegan la crisis climática y la persecución política que sufrimos quienes defendemos el ambiente

Una convocatoria abierta

Las organizaciones convocantes también expresaron su rechazo a las políticas que, según sostienen, ponen en riesgo los glaciares, el ambiente periglacial, los ríos y la biodiversidad.

En un documento conjunto denunciaron que los territorios son cada vez más presionados por intereses económicos y remarcaron que las comunidades indígenas y las organizaciones ambientales continúan siendo las principales defensoras del agua y de los bienes comunes.

Para Elsa Díaz, el encuentro representa una construcción colectiva que trasciende las fronteras provinciales.

Poder encontrarnos en Santa Isabel demuestra que hay una voluntad colectiva de las organizaciones sociales, de las comunidades de los pueblos originarios y del movimiento socioambiental para trabajar estos temas junto a la gente del territorio

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar de la actividad: "Invitamos a todos a ser parte de este encuentro histórico, construido desde el territorio, para defender la Ley de Glaciares, denunciar el ecocidio del oeste pampeano y hacer visible la crisis hídrica que atraviesa la región".