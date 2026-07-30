El Tribunal de Cuentas recibió a concejales de nueve municipios para fortalecer la transparencia y el control de los fondos públicos

En esta oportunidad, participaron ediles de Doblas, General Acha, Catriló, Eduardo Castex, Quemú Quemú, Toay, Rolón, Macachín y Miguel Riglos. Durante la jornada se expusieron las distintas metodologías y áreas de control del organismo, con especial énfasis en el Sistema Renditivo de Comisiones de Fomento y en el sistema de control de Obras Públicas Provinciales.

El primero de esos sistemas fue desarrollado a partir de un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Facultad de Ingeniería de la UNLPam para registrar en forma online las operaciones diarias de las comisiones de fomento, mientras que el segundo fue diseñado por el área de Sistemas del propio organismo.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del Tribunal, María Alejandra Mac Allister, junto a los vocales José Carlos Moslares (Sala I), Valeria Lis Nowak (Sala II) y los equipos técnicos.

Mac Allister destacó la experiencia desarrollada junto al Concejo Deliberante de Santa Rosa, que motivó la organización de este encuentro.

Tuvimos una experiencia muy buena con la Municipalidad de Santa Rosa y surgió la idea de replicarlo con concejales de la provincia. Tenemos claro que trabajamos para el bien común y en el cuidado de los fondos públicos y que tenemos que contarle a la provincia, a los municipios y a los concejales qué hacemos y cómo trabajamos todos los días

Además, sostuvo que muchas de las herramientas que utiliza el Tribunal pueden ser adaptadas por los cuerpos deliberativos para fortalecer los mecanismos de control local.

¿Por qué el Tribunal controla a las comisiones de fomento y no a los municipios?

Una de las particularidades del sistema institucional pampeano es que el Tribunal de Cuentas ejerce un control directo y mensual sobre las rendiciones de las comisiones de fomento, pero no sobre las municipalidades.

La diferencia radica en el marco constitucional y legal vigente. Las comisiones de fomento dependen administrativamente de la Provincia, por lo que sus cuentas son auditadas por el Tribunal de Cuentas. En cambio, los municipios gozan de autonomía institucional y administrativa reconocida por la Constitución Provincial, por lo que la aprobación de sus cuentas corresponde a los respectivos Concejos Deliberantes.

No obstante, la experiencia acumulada por el Tribunal durante más de 70 años en el control de las comisiones de fomento constituye una referencia técnica para mejorar los mecanismos de fiscalización y transparencia en los municipios.

"La transparencia debe atravesar y atraviesa todo nuestro contexto. Para nosotros es muy importante revalorizar el trabajo de control de cara al ciudadano que necesita saber en qué se aplican sus fondos públicos", afirmó Mac Allister.

Por su parte, la vocal Valeria Lis Nowak explicó que "el control público es un punto central en un sistema de gobierno democrático. Nosotros trabajamos con un tribunal de puertas abiertas, donde cualquiera puede venir a consultar. Hacemos mucho control contributivo, siempre apegados a hacer las cosas como nos marca la ley".

A su turno, José Carlos Moslares señaló que la Sala I revisa más de 24 mil rendiciones diarias.

"Tenemos una dinámica de trabajo que hace que el control siempre tenga una presencia, y una de las mayores virtudes del control es la inmediatez del control con el gasto. Esto genera que el control sea oportuno y efectivo", indicó.

Rendiciones atrasadas en algunos municipios

Aunque el Tribunal de Cuentas no aprueba las rendiciones de los municipios, la transparencia en la presentación de balances continúa siendo un tema de interés público. En ese contexto, existen comunas que registran demoras en la presentación de sus cuentas.



Telén debe balances desde 2023

Uno de los casos más emblemático de la escasa transparencia del manejo de los fondos públicos es Telén, cuya administración mantiene un atraso en la rendición de balances. El intendente Saúl Echeveste, hoy secretario de Turismo – también cuestionado y recientemente denunciado ante la FIA) se manejó sin rendir cuentas al Cuerpo Deliberativo. La gestión de la actual intendenta de Telén, Susana Bazán, aún no ha presentado los balances correspondientes desde el inicio de su mandato, situación que dificulta el seguimiento de la ejecución de los recursos públicos y el control institucional.