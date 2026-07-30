Denunciaron a Saúl Echeveste ante la FIA

Fuentes del organismo confirmaron a InfoHuella que la presentación se encuentra en trámite, bajo carácter reservado, y que ya comenzaron a librarse distintos oficios en el marco de la investigación administrativa.

"Está en curso porque, en este caso, sí hay competencia", señalaron desde la FIA al ser consultados por el Diario Digital del Oeste.

¿Qué es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas?

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas es un organismo de control del Estado provincial que tiene como misión investigar posibles irregularidades cometidas por funcionarios y agentes de la administración pública.

Su intervención no implica la existencia de un delito ni una condena, sino que analiza si existieron incumplimientos de deberes administrativos, incompatibilidades, conflictos de intereses, uso indebido de recursos públicos u otras conductas que puedan afectar el correcto funcionamiento de la administración estatal.

En La Pampa, la FIA puede actuar a partir de denuncias de particulares, organismos públicos o incluso iniciar actuaciones de oficio cuando toma conocimiento de hechos que podrían justificar una investigación.

Si durante el trámite surgen elementos que pudieran configurar un delito penal, el organismo puede remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que intervenga la Justicia.

REGALADO

¿Quién denunció a Echeveste? La presentación fue realizada por Juan José Regalado, concesionario de los servicios turísticos de la Reserva Provincial Parque Luro.

En su escrito, solicitó que la FIA investigue el destino que se les dio a las unidades habitacionales construidas dentro del predio mediante el programa n

acional "50 Destinos".

Según planteó, busca que se determine si la infraestructura fue utilizada de acuerdo con el objetivo para el cual fue financiada —el desarrollo del turismo y el ecoturismo— o si existieron decisiones administrativas que se apartaron de esa finalidad.

La denuncia dirige los cuestionamientos hacia la gestión de la Secretaría de Turismo de La Pampa, encabezada por Saúl Echeveste, y pide que se analice la legalidad y razonabilidad de las decisiones adoptadas respecto de esos bienes públicos.

Por el momento, la FIA confirmó únicamente que la denuncia fue admitida para su análisis y que el expediente continúa en etapa de investigación.