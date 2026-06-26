Hasta siempre, Doña Laura!: a los 108 años falleció en Telén la ahijada de Vairoleto

FIN... de un comienzo
InfoHuellaNacionalesHace 4 horas
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni– exvocero presidencial – llegó a su fin. Milei entiende ahora que la llamada #BatallaCultural aún tiene vida en su gestión. Hoy, los libertarios le están haciendo respiración boca a boca para sacarla a flote, pero las pulsaciones se agotan. Venían por la casta, y se hicieron casta; venían por los corruptos, y se hicieron corruptos en tiempos récord. Todavía falta, la causa libra es una de ellas. Esto recién empieza.