Hasta siempre, Doña Laura!: a los 108 años falleció en Telén la ahijada de Vairoleto

A los 108 años falleció en Telén Laurentina Ainó, conocida por todos como Doña Laura. Hija del mítico Indio Ainó y ahijada del legendario bandido rural Juan Bautista Vairoleto, fue una de las últimas grandes memorias vivas del oeste pampeano.
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Con una familia numerosa, formada por hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, Doña Laura dejó una huella imborrable en Telén, el oeste y La Pampa. Quienes la conocieron la recuerdan siempre con una punta de chiva cerca, dispuesta a compartir una charla, una anécdota y una sonrisa.

Desde InfoHuella la despedimos con enorme cariño y agradecimiento por las historias que nos permitió contar. Invitamos a volver a leer la entrevista que le realizamos, un valioso testimonio de la memoria y la identidad del oeste pampeano.

lauraaaDoña Laura de Telén: tiene 103 años, es ahijada de Vairoleto y le ganó al Covid

Hasta siempre, Doña Laura.

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