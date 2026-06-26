Hasta siempre, Doña Laura!: a los 108 años falleció en Telén la ahijada de Vairoleto

Con una familia numerosa, formada por hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, Doña Laura dejó una huella imborrable en Telén, el oeste y La Pampa. Quienes la conocieron la recuerdan siempre con una punta de chiva cerca, dispuesta a compartir una charla, una anécdota y una sonrisa.

Desde InfoHuella la despedimos con enorme cariño y agradecimiento por las historias que nos permitió contar. Invitamos a volver a leer la entrevista que le realizamos, un valioso testimonio de la memoria y la identidad del oeste pampeano.

Hasta siempre, Doña Laura.