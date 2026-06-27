FIN... de un comienzo

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni– exvocero presidencial – llegó a su fin. Milei entiende ahora que la llamada #BatallaCultural aún tiene vida en su gestión. Hoy, los libertarios le están haciendo respiración boca a boca para sacarla a flote, pero las pulsaciones se agotan. Venían por la casta, y se hicieron casta; venían por los corruptos, y se hicieron corruptos en tiempos récord. Todavía falta, la causa libra es una de ellas. Esto recién empieza
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CHAU ADORNI

Luego de los repetidos e insistentes intentos de Javier y Karina Milei de protegerlo desde marzo, finalmente dio un paso al costado el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Se va solo en el gobierno nacional, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito y acorralado en el Congreso por la oposición. “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor”, escribió, para disimular, en su cuenta de X, después de una agonía de más de 100 días.

La renuncia de Adorni, con una carta donde se presenta como víctima de una operación, se concretó esta tarde de sábado, horas antes del partido de Argentina. Cuatro meses después de la primera revelación, en Clarín, sobre los manejos de fondos de origen sospechoso de Adorni, con la inclusión de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial en el viaje de Javier Milei a Nueva York para la Argentina Week 2026, y la filtración de un viaje familiar a Punta del Este a bordo de un avión privado.

Adorni, a quien Milei no le dio siquiera la posibilidad de una visita en Olivos, hoy, parte del Gobierno sobre el filo del abismo político, apuntado por la Justicia; abandonado por el resto del Gabinete; y cercado en el Senado y Diputados por el kirchnerismo. Esto, a pesar de que el PRO y una parte de la UCR intentaron ayudarlo (y así, congraciarse con Milei) con una serie de artilugios reglamentarios para postergar el tratamiento de los pedidos de interpelación y la moción de censura que impulsaban los opositores duros. Pero incluso los aliados ya no tenían margen para ayudarlo, y se encaminaban a votar su interpelación después de la última tregua.

La Jefatura de Gabinete quedará, muy probablemente, en manos de Diego Santilli, hasta ahora titular de Interior. El histórico dirigente de PRO no quería saber nada con ese lugar caliente, donde “te quemás”, decían en su entorno. En cambio, prefería dedicarse a hacer campaña por la gobernación de la Provincia desde el más tranquilo y adecuado ministerio político. Pero debió ceder, y en su equipo ya le buscan el lado positivo a la forzada designación. También se rumorea la posibilidad de que lo suceda el canciller, Pablo Quirno, cercano a los Caputo y de buena relación con Karina Milei.

Milei respaldó incansablemente a Adorni, por redes, en entrevistas y en discursos, con retuits y con su propia voz. Con gestos de cariño, confianza y cercanía hizo lo mismo Karina Milei. Al punto de que su último mensaje en X, que data de marzo, es una foto de ella misma con Adorni acompañada por un mensaje de respaldo total y cariño dirigido al querido ex vocero. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad, Manuel”, decía.

Hoy, después de la renuncia forzada, “el Jefe” sostuvo esa línea para disfrazar el malestar interno. “Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo”, le escribió.

Fuente: Infobae

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