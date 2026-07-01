Trabajadores de Radio Nacional Santa Rosa denuncian censura: no pueden pasar temas de Lali

A través de un comunicado del Sindicado de Prensa La Pampa Zona Sur (SiPren), expresaron que acompañan los reclamos impulsados por los trabajadores de la emisora pública, quienes aseguran que existe "una profundización de la censura que el Gobierno nacional impone en los medios públicos".

Entre las situaciones denunciadas, señalaron que "el cercenamiento a la libertad de expresión llega a niveles delirantes", al afirmar que se impidieron entrevistas vinculadas a una campaña provincial de vacunación pediátrica y que también se prohibió la difusión de canciones de algunos artistas populares, entre ellos Lali Espósito.

el cercenamiento a la libertad de expresión llega a niveles delirantes

Asimismo, indicaron que, tras la eliminación de las direcciones de las emisoras provinciales, las autorizaciones para entrevistar a funcionarios públicos deben contar con el visto bueno previo de una coordinación periodística. Según el comunicado, esa función es ejercida por Lula Lupo, a quien describen como una persona que "no ostenta ningún cargo formal".

Los trabajadores también responsabilizaron a las autoridades de la emisora por lo que califican como "un silenciamiento sistemático de voces y programación local". En ese sentido, sostuvieron que el recorte de contenidos informativos y culturales propios de cada región "encubre el saqueo de la Argentina, cercena la pluralidad de voces, cancela el debate público y vulnera el derecho a la información de nuestro pueblo".

La situación en Santa Rosa

La denuncia sostiene que la situación también afecta a Radio Nacional Santa Rosa. Según expresaron, la emisora pampeana atraviesa un proceso de silenciamiento de la realidad local y provincial.

En ese marco, afirmaron que se bloquean entrevistas con funcionarios, representantes gremiales e instituciones de La Pampa, lo que, según consideran, genera "baches informativos gravísimos para la comunidad". Además, señalaron que el vaciamiento también se refleja en el desmantelamiento de la producción propia de la radio.

Salarios

Otro de los reclamos está vinculado a la situación salarial. Los trabajadores denunciaron que los sueldos permanecen congelados desde 2024 y aseguraron que el salario básico actual es de 474.000 pesos, monto que, según afirman, se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

El comunicado concluye con una serie de consignas en defensa de los medios públicos:

"Sin salarios dignos no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay medios públicos. Sin medios públicos no hay democracia".