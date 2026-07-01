Un ingeniero mendocino encontró una mochila con $90 millones al costado de la ruta en La Pampa, no la devolvió y quedó detenido

Por el hecho fue detenido un hombre (ingeniero y empresario) de 45 años, domiciliado en la provincia de Mendoza, quien quedó imputado por hurto simple y, de manera alternativa, por apropiación indebida de cosa perdida.

¿Qué pasó?

El fiscal Matías Juan – de la II Circunscripción del Ministerio Público Fiscal – contó a InfoHuella que el episodio ocurrió este martes. “El productor había sufrido a las 8 de la mañana la pinchadura de una cubierta de su camioneta, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Trenel. Tras dejar el vehículo en el lugar, continuó viaje junto a su hijo hacia un campo cercano para trabajar, mientras un gomero de confianza reparaba el neumático”, sostuvo.

“Al regresar – continuó el fiscal -, cerca de las 13.30, el hombre realizó el traspaso de sus pertenencias desde la camioneta de su hijo a la suya y, en un descuido, dejó apoyada sobre la banquina una mochila que contenía 90 millones de pesos. Minutos después emprendió viaje hacia Trenel y recién al llegar a la localidad advirtió que había olvidado el bolso”.

Regresó de inmediato al lugar, pero la mochila ya no estaba. Ante esa situación, radicó la denuncia en la comisaría local.

El auto fue interceptado y se recuperó casi la totalidad del dinero

INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN

A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico, encabezada por el comisario Esteban Martín Giménez, junto con efectivos de la Comisaría de Trenel, a cargo del comisario Diego Moreno, trabajaron bajo las directivas de la Fiscalía General, a través del fiscal adjunto Matías Juan.

Los investigadores analizaron registros fílmicos y lograron identificar al hombre que recogió la mochila, además del vehículo en el que se movilizaba, un Ford Focus. La pesquisa permitió reconstruir su recorrido, primero hacia General Pico y luego hacia Eduardo Castex.

Este miércoles, alrededor de las 10.30, el vehículo fue interceptado y su conductor detenido por orden del juez de Control, Daniel Ralli.

Recuperaron más de 83 millones de pesos

Durante la requisa del automóvil, los investigadores secuestraron 83.910.000 pesos, es decir, la casi totalidad del dinero denunciado como perdido. Además, incautaron el teléfono celular del sospechoso, que será peritado para reunir nuevas pruebas.

La mochila, en tanto, fue encontrada abandonada en la vía pública, en cercanías del Hotel Pico, en General Pico, ciudad donde el acusado había pasado la noche luego del hecho.

DE MENDOZA

El detenido, un empresario e ingeniero de 45 años con domicilio en Mendoza, permanecerá alojado a disposición de la Justicia y será trasladado a General Pico para la audiencia de formalización prevista para este jueves.

La causa quedó caratulada como hurto simple y, de manera alternativa, apropiación indebida de cosa perdida, mientras continúa la investigación para determinar el destino del dinero que aún no fue recuperado.