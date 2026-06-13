Silvina D'Atri: "Antígona viene a ponerle un límite al poder y a recordar que hay leyes morales que nadie puede transgredir"

En diálogo con InfoHuella, D'Atri contó cómo nació el proyecto, las reflexiones que la llevaron a trasladar el mito griego a territorio pampeano y las resonancias que encuentra entre aquella historia milenaria y los conflictos contemporáneos.

-¿Cómo nació "Antígona de La Pampa"?

-Hace aproximadamente dos años, mientras tomaba clases en Buenos Aires con Pompeyo Audivert. En esos talleres se trabajaba la dramatización escrita y actuada de un personaje heroico que nos interpelara. Inmediatamente pensé en Antígona, particularmente en Antígona Vélez de Leopoldo Marechal, porque transcurre en La Pampa.

Eso me llevó a releer la obra de Sófocles, a Marechal y también a autores vinculados con nuestra provincia, con la colonización de estas tierras y con la construcción histórica del indígena como "el salvaje". Volví a leer, por ejemplo, Radiografía de La Pampa de Martínez Estrada. Todo ese universo comenzó a mezclarse con las improvisaciones teatrales y, poco a poco, fue naciendo la dramaturgia.

-¿Por qué elegir a Antígona para hablar del presente?

-Porque me sorprendió el parecido entre una tragedia escrita en el siglo V antes de Cristo y muchas situaciones que vivimos actualmente.

Antígona habla del déspota, del tirano que impone sus propias leyes, vulnera derechos y castiga a quienes piensan diferente. Habla también de la traición a los propios vínculos de sangre, porque quien la condena es justamente su tío.

Son temas profundamente actuales. Vivimos tiempos de mucho individualismo, pero al mismo tiempo sentimos la necesidad de encontrarnos con otros que compartan ciertos valores humanos, la defensa de la cultura, de la memoria y de la tierra donde nacimos.

Silvina cuenta a InfoHuella que mientras creaba el personaje en Buenos Aires, se sentía protegida nombrando la poesía pampeana, nuestros paisajes, el médano, el viento, el cielo, las tormentas.

Podría preguntarse por qué una Antígona de La Pampa y no de Grecia. Para mí era lo mismo. Cambia el territorio, pero el conflicto humano es el mismo. Necesitaba que esa voz hablara desde mi identidad, desde mi paisaje y desde mi cultura

-La obra también tiene una mirada sobre el presente social.

-Sí. Estamos atravesando una crisis económica muy profunda y una gran deshumanización. Frente a eso, el arte, el teatro y la cultura aparecen como espacios de resistencia.

Hay un momento de la obra donde aparece una frase tomada de Shakespeare: "Hay mucho que hacer por el odio en estas tierras, pero mucho más hay que hacer por el amor". Esa idea resume buena parte de lo que intento transmitir.

El teatro es un lugar de verdad y de amor. Es un territorio donde el odio no puede imponerse

-¿Qué representa Antígona en términos políticos y humanos?

-Antígona desafía al poder del Estado cuando decide enterrar a su hermano, aunque esté prohibido. Ella entiende que existe una ley moral superior que no puede ser anulada por un decreto ni por la voluntad de un gobernante.

Le está diciendo al tirano que hay límites. Que no todo puede decidirlo el poder. Que nadie puede impedir que un ser humano sea despedido, honrado o recordado.

Por eso la figura de Antígona sigue siendo tan poderosa después de tantos siglos

-También relaciona esa historia con la memoria de los desaparecidos en las últimas dictaduras militares en Latinoamérica.

-Sí. Hay estudiosos, especialmente en Chile, que han trabajado mucho esa relación.

Los desaparecidos son personas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Sus familias no pudieron despedirlos ni darles sepultura. Hay un vínculo muy fuerte entre esa realidad y el conflicto que plantea Antígona.

La necesidad de encontrar a quienes faltan, de saber dónde están, de poder honrarlos, tiene una enorme dimensión humana. Antígona nos recuerda precisamente eso: que existen deberes morales que ninguna autoridad puede borrar.

EN EL TEATRO

Es una obra que combina actuación, dramaturgia propia y música en vivo. La música fue creada junto al proceso creativo por Nahuel Troncoso, mientras que el diseño y la técnica de luces están a cargo de Norberto Tojo.

Es un trabajo muy íntimo, pero también profundamente colectivo, porque fue creciendo con el aporte de muchas personas

Una vida dedicada al teatro

Silvina D'Atri comenzó su formación teatral a los 15 años en una escuela que funcionaba en el Teatro Español. Más tarde se radicó en Buenos Aires, donde estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático y se formó con referentes como Ricardo Bartís.

Durante los últimos años continuó perfeccionándose con distintos maestros y desde hace cinco años estudia con Pompeyo Audivert, creador de la técnica conocida como "El piedrazo en el espejo", una metodología que incorpora la poesía de la escritora pampeana Olga Orozco.

"Fue justamente en ese espacio donde comenzó a tomar forma Antígona de La Pampa", explicó en diálogo con InfoHuella.

SE ESTRENA EL PRÓXIMO DOMINGO

Antígona de La Pampa se estrenará el domingo 21 de junio, a las 20:30 horas, en el Teatro ATTP de Santa Rosa. La obra cuenta con dramaturgia, actuación y dirección de Silvina D'Atri, música original en vivo de Nahuel Troncoso y diseño lumínico de Norberto Tojo.