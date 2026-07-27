Don Oscar y un combo que cuida el bolsillo: más de 20 productos esenciales por $ 30 mil pesos

En un contexto donde cada compra requiere sacar cuentas y cuidar el bolsillo, los combos de alimentos se transforman en una de las alternativas más elegidas por las familias. Con esa premisa, Don Oscar lanzó desde Victorica y para todo el oeste una propuesta que reúne productos de primera necesidad por un valor de $30.000, pensada para quienes buscan rendir al máximo el presupuesto del hogar.
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La promoción incluye una amplia variedad de alimentos básicos que forman parte de la mesa cotidiana: harinas, fideos, azúcar, leche, yerba, puré y pulpa de tomate, además de bebidas y productos para preparar comidas. A eso se suma un sector de limpieza con papel higiénico, detergente para ropa y jabón líquido, indispensables para el mantenimiento del hogar.

La iniciativa permite resolver gran parte de las compras de almacén en una sola operación, evitando recorrer distintos comercios y aprovechando un precio unificado para un conjunto de productos de consumo diario.

Más allá del ahorro económico, el combo representa una solución práctica para las familias que planifican sus gastos mensuales y buscan abastecerse con productos de marcas reconocidas.

El Combo Don Oscar puede abonarse en efectivo, mediante transferencia o con Tarjeta Alimentaria, ampliando las posibilidades de acceso para los clientes.

En tiempos en que administrar los ingresos es una prioridad, este tipo de promociones se convierten en una oportunidad para llevar a casa una importante cantidad de productos esenciales, simplificando las compras y cuidando la economía familiar.

Don Oscar, siempre las mejores ofertas.

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