Se viene la final: la Policía de La Pampa difundió recomendaciones para celebrar en paz

Con motivo de la final que disputará la Selección Argentina, la Policía de La Pampa y el Ministerio de Seguridad y Justicia lanzaron una campaña de concientización para que los festejos se desarrollen de manera segura, con respeto por los demás y sin poner en riesgo la integridad de las personas.
ProvincialesHace 3 horasInfoHuellaInfoHuella

Bajo el lema "Se viene la final. Festejemos en paz", las autoridades compartieron con la redacción de InfoHuella una serie de recomendaciones vinculadas a la seguridad, el tránsito, el cuidado personal y la convivencia durante las celebraciones.

Entre las principales sugerencias, se solicita no concurrir con mascotas, cuidar los objetos personales, respetar la propiedad privada y, en el caso de los comerciantes, evitar la venta de bebidas en envases de vidrio.

En materia de tránsito, se recomienda acordar previamente un punto de encuentro con familiares o amigos, respetar los cortes de calles, desvíos y señalización, y no realizar picadas ni maniobras peligrosas durante los festejos.

Además, las autoridades insisten en la importancia de consumir alcohol con moderación y recuerdan que, si se bebe, no se debe conducir. También aconsejan designar un conductor responsable o utilizar transporte público o servicios habilitados para regresar a casa de manera segura.

En cuanto al cuidado personal, el mensaje invita a no subirse a monumentos, techos, parabuses o estructuras, mantener alejados de las aglomeraciones a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, y solicitar asistencia inmediata si alguien sufre una descompensación.

Otro de los puntos destacados es evitar el uso de pirotecnia, tanto por los riesgos que implica para las personas como por el impacto que genera en animales y personas con sensibilidad auditiva.

Finalmente, se recomienda informar a familiares o personas de confianza dónde se estará durante los festejos, compartir la ubicación cuando sea posible y no aceptar bebidas de personas desconocidas.

Desde la Policía de La Pampa recordaron que, ante cualquier situación sospechosa o emergencia, la comunidad debe comunicarse de inmediato al 101.

El objetivo de la campaña es que la celebración por un eventual triunfo de la Selección Argentina sea una verdadera fiesta, vivida con responsabilidad, respeto y solidaridad.

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