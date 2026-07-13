El Banco de Sangre del Favaloro ya puede analizar las donaciones aplicando biología molecular

Con recursos propios y sin endeudarse, La Pampa inicia más obras en rutas provinciales por $117.000 millones
InfoHuellaProvincialesHace 10 horas
Las cinco intervenciones, contratadas a través de licitaciones públicas por un total de $117.051.460.948, se financiarán con recursos provinciales. Forman parte de la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de sostener la infraestructura vial provincial aún en un contexto de retiro del Estado nacional de la obra pública. El plan fortalece la producción, mejora la seguridad vial y garantiza la conectividad permanente entre todas las localidades pampeanas.