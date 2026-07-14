Alerta por la mortandad de animales en un coto del oeste pampeano: denuncian que ya murieron más de 100 ciervos

El establecimiento, denominado Huanguelén, funciona en el paraje El Durazno y alberga más de 2.000 animales en unas 600 hectáreas. Allí conviven ciervos colorados, ciervos dama, axis, antílopes, búfalos, muflones, ñandúes y jabalíes.

Según explicó Sanso en diálogo con Diario Textual, el problema se originó tras una sanción administrativa que recibió en 2024 por trasladar ejemplares entre dos establecimientos de su propiedad —uno en Buenos Aires y otro en La Pampa— con documentación del Senasa, pero sin la autorización de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia.

La medida lo inhabilitó para realizar trámites vinculados a la actividad hasta 2030 y le impuso una multa de 16 millones de pesos. Sin embargo, el productor sostiene que el mayor problema no es la sanción económica, sino la imposibilidad de reducir la población del coto para garantizar el bienestar de los animales.

Se me están muriendo 100 ciervos y nadie me responde en Recursos Naturales

Sanso explicó que, al no poder comercializar ejemplares ni implementar un plan de manejo, la cantidad de animales continuó aumentando mientras los costos para alimentarlos se volvieron imposibles de afrontar.

Un camión de maíz cuesta cinco millones de pesos y hace años que no me dejan vender los animales. Los más débiles, junto con los antílopes, son los que terminan muriendo por el frío

El productor aseguró que presentó en dos oportunidades proyectos para reconvertir el establecimiento en un criadero habilitado, lo que permitiría controlar la población mediante la venta o el traslado de animales. Incluso sostuvo que ofreció ceder gratuitamente hembras para distintos destinos, aunque, según dijo, tampoco obtuvo autorización.

He propuesto regalar las hembras para los comedores, a quien sea, pero tampoco lo aceptan", manifestó

Desde enero, afirmó, envió reiteradas notas a la Dirección de Recursos Naturales advirtiendo sobre la situación y solicitando una intervención urgente.

Les vengo diciendo que no tengo más dinero para comprar comida ni para seguir pagando el alquiler. En ningún momento se acercaron para ver cómo estaban los animales. Por favor, denme una solución", expresó

Mientras tanto, la mortandad continúa creciendo y el productor teme que las bajas sigan aumentando durante el invierno si no se adoptan medidas de manera inmediata.

Consultadas por Diario Textual, fuentes del Ministerio de la Producción evitaron hacer declaraciones públicas sobre el caso y señalaron únicamente que las actuaciones administrativas y las sanciones aplicadas "están bien fundamentadas".

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el manejo de la fauna exótica en establecimientos privados y la necesidad de encontrar mecanismos que, más allá de las responsabilidades administrativas, permitan evitar el sufrimiento y la muerte de cientos de animales.