La política pampeana 2025: un año con muchos años adentro

Hay muchos peronistas y poco peronismo, y La Pampa no es ajena
El peronismo atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el retorno de la democracia. La derrota electoral de 2023, el posterior desembarco del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, el escenario político que se consolidó tras las elecciones de octubre pasado dejaron al descubierto problemas de fondo que no son nuevos, pero que hoy aparecen sin disimulo. Son conflictos que vienen de arrastre desde la última década y que explican, en buena medida, la atomización, la división y la falta de una conducción clara.