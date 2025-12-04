Lo que los animales dicen cuando la Familia no escucha

Por: Cristian Javier AcuñaEntrevistas27 de noviembre de 2025
Hay risas que se contagian y llegan donde menos se espera. Y, a veces, esas risas nacen en una casa tranquila de Las Parejas, Santa Fe, donde Jesica —36 años, madre, reflexóloga de profesión— encontró un modo inesperado de conectar con miles de personas: prestándole rostro, gestos y gracia a los cuentos del humoristas Luis Landriscina.
InfoHuellaZonales28 de noviembre de 2025
El Colegio Secundario y la Escuela Primaria de La Humada eligieron el nombre de la biblioteca que desde hoy forma parte del proyecto “Sembrando Bibliotecas”, una iniciativa nacida en Bahía Blanca en 2023 que ya recorre el país fundando bibliotecas en lugares emblemáticos, alejados o de difícil acceso.
InfoHuellaZonales02 de diciembre de 2025
En la tarde de este martes un siniestro vial en la ruta provincial 10, entre Algarrobo del Águila y La Humada se cobró la vida de una docente oriunda del oeste pampeano.
InfoHuellaZonales03 de diciembre de 2025
El Tribunal de Cuentas de La Pampa (TedC) multó al presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, porque utilizó fondos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. El organismo determinó que ese gasto no correspondía a la comuna y que la defensa debía afrontarse de manera personal.
InfoHuellaZonales03 de diciembre de 2025
El patio de la Escuela Primaria de La Humada está vacío. La bandera a media asta envuelve de luto al ámbito escolar por el fallecimiento de la vicedirectora, quien perdió la vida ayer en un vuelco antes de llegar a Algarrobo del Águila.