Loventuel: El TdeC acusó a Martínez de pagar a su abogado defensor con fondos de la comuna

Cerca de Algarrobo: murió una docente oesteña en un vuelco
En la tarde de este martes un siniestro vial en la ruta provincial 10, entre Algarrobo del Águila y La Humada se cobró la vida de una docente oriunda del oeste pampeano.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa (TedC) multó al presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, porque utilizó fondos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. El organismo determinó que ese gasto no correspondía a la comuna y que la defensa debía afrontarse de manera personal.Zonales03 de diciembre de 2025InfoHuella
De acuerdo con la Sentencia Nº 2702, publicada en el último Boletín Oficial, el tribunal formuló un cargo de $600.000 contra Martínez y la tesorera Cecilia Figueroa, responsables de autorizar el pago. También les aplicó una multa de más de $354.000 por no presentar en tiempo y forma documentación requerida en otro tramo del análisis contable.
El fallo remarcó que la responsabilidad penal es “personal e intransferible” y que la comisión de fomento “no puede asumir con fondos públicos los gastos derivados de un proceso penal individual”.
Los funcionarios deberán depositar el monto del cargo y la multa en un plazo de diez días o presentar un recurso de revocatoria; de no hacerlo, el expediente será remitido a la Fiscalía de Estado, consignó Diario Textual.
Las condenas previas del jefe comunal
Martínez tiene un historial judicial previo. En febrero de 2025, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que incluyó una multa de $5.000 y dos meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. A esa sentencia se suma otra más grave: en diciembre de 2021, la Justicia lo declaró autor de peculado y uso de documento privado falso en 140 hechos. Recibió dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ambas sentencias no están firmes.
Impacto político y administrativo
La nueva resolución del Tribunal de Cuentas profundiza las observaciones sobre la gestión de la comisión de fomento de Loventuel. El organismo ya había detectado múltiples incumplimientos administrativos y ahora suma la utilización de fondos públicos para afrontar una causa penal de carácter personal.
El fallo agrega presión política sobre Martínez, quien continúa al frente de la comuna a pesar de las condenas y sanciones que pesan sobre su desempeño: es que la condena aún no está firme.
Fuente: Diario Textual
MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:
En la tarde de este martes un siniestro vial en la ruta provincial 10, entre Algarrobo del Águila y La Humada se cobró la vida de una docente oriunda del oeste pampeano.
El Colegio Secundario y la Escuela Primaria de La Humada eligieron el nombre de la biblioteca que desde hoy forma parte del proyecto “Sembrando Bibliotecas”, una iniciativa nacida en Bahía Blanca en 2023 que ya recorre el país fundando bibliotecas en lugares emblemáticos, alejados o de difícil acceso.
Un foco de incendio volvió a activarse este jueves en la zona de Casa de Piedra, un establecimiento rural ubicado a unos 12 kilómetros de Santa Isabel. Personal de Defensa Civil trabaja en el lugar para combatir las llamas, que reaparecieron pasado el mediodía de hoy.
Cerca de las 13:20 horas, un llamado alertó a la Policía y al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Victorica por un incendio en una vivienda ubicada en calle 25 al 500, donde un auto estaba siendo consumido por las llamas.
La tormenta eléctrica del lunes provocó incendios de grandes dimensiones entre los predios rurales ubicados entre Emilio Mitre y Santa Isabel. Ayer, otra tormenta trajo algo de lluvia que permitió apagar las últimas llamas. Hoy, el escenario es desolador: alambrados en el piso, pasturas reducidas a cenizas y hacienda muerta.
Un incendio provocado por una tormenta eléctrica desató al menos seis focos ígneos que, impulsados por fuertes ráfagas de viento, arrasaron cerca de diez mil hectáreas entre Emilio Mitre y Santa Isabel.
La tormenta eléctrica del lunes provocó incendios de grandes dimensiones entre los predios rurales ubicados entre Emilio Mitre y Santa Isabel. Ayer, otra tormenta trajo algo de lluvia que permitió apagar las últimas llamas. Hoy, el escenario es desolador: alambrados en el piso, pasturas reducidas a cenizas y hacienda muerta.
Hay risas que se contagian y llegan donde menos se espera. Y, a veces, esas risas nacen en una casa tranquila de Las Parejas, Santa Fe, donde Jesica —36 años, madre, reflexóloga de profesión— encontró un modo inesperado de conectar con miles de personas: prestándole rostro, gestos y gracia a los cuentos del humoristas Luis Landriscina.
El Colegio Secundario y la Escuela Primaria de La Humada eligieron el nombre de la biblioteca que desde hoy forma parte del proyecto “Sembrando Bibliotecas”, una iniciativa nacida en Bahía Blanca en 2023 que ya recorre el país fundando bibliotecas en lugares emblemáticos, alejados o de difícil acceso.
Esta mañana en el Aula Magna, el Rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa y el Gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto presidieron el acto de lanzamiento de la segunda etapa del Programa "La UNLPam en el Territorio" junto a Intendentas/es y Presidentas/es de Comisiones de Fomento de nuestra provincia.
En la tarde de este martes un siniestro vial en la ruta provincial 10, entre Algarrobo del Águila y La Humada se cobró la vida de una docente oriunda del oeste pampeano.