Loventuel: El TdeC acusó a Martínez de pagar a su abogado defensor con fondos de la comuna

De acuerdo con la Sentencia Nº 2702, publicada en el último Boletín Oficial, el tribunal formuló un cargo de $600.000 contra Martínez y la tesorera Cecilia Figueroa, responsables de autorizar el pago. También les aplicó una multa de más de $354.000 por no presentar en tiempo y forma documentación requerida en otro tramo del análisis contable.

El fallo remarcó que la responsabilidad penal es “personal e intransferible” y que la comisión de fomento “no puede asumir con fondos públicos los gastos derivados de un proceso penal individual”.

Los funcionarios deberán depositar el monto del cargo y la multa en un plazo de diez días o presentar un recurso de revocatoria; de no hacerlo, el expediente será remitido a la Fiscalía de Estado, consignó Diario Textual.

Las condenas previas del jefe comunal

Martínez tiene un historial judicial previo. En febrero de 2025, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que incluyó una multa de $5.000 y dos meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. A esa sentencia se suma otra más grave: en diciembre de 2021, la Justicia lo declaró autor de peculado y uso de documento privado falso en 140 hechos. Recibió dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ambas sentencias no están firmes.

Impacto político y administrativo

La nueva resolución del Tribunal de Cuentas profundiza las observaciones sobre la gestión de la comisión de fomento de Loventuel. El organismo ya había detectado múltiples incumplimientos administrativos y ahora suma la utilización de fondos públicos para afrontar una causa penal de carácter personal.

El fallo agrega presión política sobre Martínez, quien continúa al frente de la comuna a pesar de las condenas y sanciones que pesan sobre su desempeño: es que la condena aún no está firme.

Fuente: Diario Textual

