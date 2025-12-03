Loventuel: El TdeC acusó a Martínez de pagar a su abogado defensor con fondos de la comuna

El Tribunal de Cuentas de La Pampa (TedC) multó al presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, porque utilizó fondos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. El organismo determinó que ese gasto no correspondía a la comuna y que la defensa debía afrontarse de manera personal.

Zonales03 de diciembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
hugomarttdesdes

De acuerdo con la Sentencia Nº 2702, publicada en el último Boletín Oficial, el tribunal formuló un cargo de $600.000 contra Martínez y la tesorera Cecilia Figueroa, responsables de autorizar el pago. También les aplicó una multa de más de $354.000 por no presentar en tiempo y forma documentación requerida en otro tramo del análisis contable.

El fallo remarcó que la responsabilidad penal es “personal e intransferible” y que la comisión de fomento “no puede asumir con fondos públicos los gastos derivados de un proceso penal individual”.

Los funcionarios deberán depositar el monto del cargo y la multa en un plazo de diez días o presentar un recurso de revocatoria; de no hacerlo, el expediente será remitido a la Fiscalía de Estado, consignó Diario Textual.

Las condenas previas del jefe comunal

Martínez tiene un historial judicial previo. En febrero de 2025, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que incluyó una multa de $5.000 y dos meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. A esa sentencia se suma otra más grave: en diciembre de 2021, la Justicia lo declaró autor de peculado y uso de documento privado falso en 140 hechos. Recibió dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ambas sentencias no están firmes.

Impacto político y administrativo

La nueva resolución del Tribunal de Cuentas profundiza las observaciones sobre la gestión de la comisión de fomento de Loventuel. El organismo ya había detectado múltiples incumplimientos administrativos y ahora suma la utilización de fondos públicos para afrontar una causa penal de carácter personal.

El fallo agrega presión política sobre Martínez, quien continúa al frente de la comuna a pesar de las condenas y sanciones que pesan sobre su desempeño: es que la condena aún no está firme.

Fuente: Diario Textual

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

Copia de Copia de ADN MPF FISCALIACerca de Algarrobo: murió una docente oesteña en un vuelco
unlpaenterrtrrAhora el Programa UNLPam en el Territorio es en toda la provincia
vacunascovvfgLa Pampa reafirma que las vacunas "son seguras y salvan vidas"
Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Green and Yellow Modern Grocery Discount Catalog Flyer (1080 x 1920 p (1)Jesica, la santafesina que le pinta una mueca en la cara de la gente haciendo tik tok con los cuentos de Landriscina
revistaunpalmmmdEstudiantes de Comunicación de la UNLPam presentaron sus revistas en el CMC
winidd3En Winifreda: A días de la apertura, el Parque Acuático estrena un lago artificial
commmddsTristeza en Telén: Docentes de la Escuela 9 expresan preocupación por la reducción del servicio del comedor municipal
algarroboddewsdesegurrMunicipio de Algarrobo del Águila: Gatica confirmó la desafectación de 30 trabajadores y trabajadoras
Te puede interesar
fuegostasebddesdessss

Se reavivó un foco de incendio cerca de Santa Isabel

InfoHuella
Zonales27 de noviembre de 2025

Un foco de incendio volvió a activarse este jueves en la zona de Casa de Piedra, un establecimiento rural ubicado a unos 12 kilómetros de Santa Isabel. Personal de Defensa Civil trabaja en el lugar para combatir las llamas, que reaparecieron pasado el mediodía de hoy.

Lo más visto
Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Green and Yellow Modern Grocery Discount Catalog Flyer (1080 x 1920 p (1)

Jesica, la santafesina que le pinta una mueca en la cara de la gente haciendo tik tok con los cuentos de Landriscina

Por: Cristian Javier Acuña
Entrevistas27 de noviembre de 2025

Hay risas que se contagian y llegan donde menos se espera. Y, a veces, esas risas nacen en una casa tranquila de Las Parejas, Santa Fe, donde Jesica —36 años, madre, reflexóloga de profesión— encontró un modo inesperado de conectar con miles de personas: prestándole rostro, gestos y gracia a los cuentos del humoristas Luis Landriscina.

unlpaenterrtrr

Ahora el Programa UNLPam en el Territorio es en toda la provincia

InfoHuella
Provinciales01 de diciembre de 2025

Esta mañana en el Aula Magna, el Rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa y el Gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto presidieron el acto de lanzamiento de la segunda etapa del Programa "La UNLPam en el Territorio" junto a Intendentas/es y Presidentas/es de Comisiones de Fomento de nuestra provincia.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día