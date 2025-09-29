Campo molesto: pulseada de LLA y el Frente Radical a ver quién es el antiperonismo en La Pampa

El malestar que provocaron las “retenciones cero”, que duraron apenas un suspiro, se convirtió en un nuevo frente de batalla en la disputa por los votos antiperonistas entre las dos principales opciones opositoras al PJ en La Pampa. A menos de un mes de las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza retrocedió varios casilleros con esa medida fugaz del gobierno de Milei, mientras que el Frente Radical salió a marcar la cancha y a presentarse como la verdadera alternativa.

Columnas29 de septiembre de 2025
Por Norberto G. Asquini / Columnista en InfoHuella

La pregunta es clara: ¿quién es el más antiperonista en La Pampa? ¿Quién debe capitalizar el voto opositor al oficialismo provincial? En un escenario nacionalizado, LLA corre con ventaja: cuenta con un 30% de votantes duros identificados con la batalla cultural libertaria. Sin embargo, hay otro sector crítico del PJ que, desencantado con el rumbo del mileísmo, encuentra hoy en el radicalismo una opción. La UCR compite con la desventaja de la polarización nacional, pero juega con el peso de su estructura territorial frente a los libertarios, cuyos actos no llenan un living. A simple vista, Santa Rosa parece más favorable a los radicales, General Pico se inclina hacia los libertarios y en el interior la disputa está abierta.

Libertarios en problemas

La semana terminó atravesada por la bronca del campo. La “traición” de las retenciones cero desató críticas que se multiplicaron en los medios. La medida duró apenas tres días, favoreció solo a un puñado de grandes cerealeras y dejó afuera a la mayoría de los productores, que quedaron puteando. Ahora muchos especulan que ese enojo rural podría profundizar el desgaste de LLA en el interior.

El ex presidente de CARBAP, Horacio Salaberry, lo sintetizó en una entrevista: “Cuando hay un conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno, en el interior el Gobierno pierde las elecciones”.

El gobierno celebró el salvataje anunciado por la gestión Trump, que apenas le dio un respiro a la economía mileísta, pero el panorama sigue siendo sombrío. Más deuda para contener un incendio que no se apaga y el endurecimiento del cepo cambiario del viernes le dieron un poco de oxígeno a un gobierno nacional desgastado, que busca llegar lo mejor posible al 26.

El candidato de LLA en La Pampa, Adrián Ravier, intentó arrancar con un estilo a lo Milei, golpeando al peronismo con titulares fake. Pero la realidad lo desinfló rápido. El ejemplo más claro de cómo la realidad pateó el tablero libertario lo podemos rastrear en el presidente de la Sociedad Rural de Quemú, Federico Cobreros, uno de los primeros en abrir un local libertario. Festejó con una andanada de tuiters las retenciones cero, pero pocos días después tuvo que recular en chancletas. Terminó justificando: “El tema fue para conseguir 7.000 palos en tres días para salvar el gobierno”. O sea, la gran medida libertaria fue apenas un parche para sostener el modelo Milei-Caputo que hace agua.

Los radicales sacan pecho

El voto del campo que miraba con simpatía a los libertarios, podría migrar hacia la otra opción. El radicalismo no dejó pasar la oportunidad. Sacó pecho para mostrar que quiere retener su banca en el Congreso, con la estrategia de las dos oposiciones: disputando en paralelo contra el PJ en lo provincial y contra Milei en lo nacional. En sus filas, los que hasta ayer se teñían de violeta empezaron a correrse o, al menos, a disimular. El bloque legislativo radical pidió informes por la multimillonaria deuda de RefiPampa con la Provincia. Y el candidato Federico Guidugli no se guardó nada: “Es el mismo mecanismo que ya vimos con la Libra, con el 3%, y ahora con las retenciones: una estafa tras otra”. También anticipó que pedirá por las rutas nacionales destruidas, cruzando al PJ: “No entiendo cómo el peronismo se jacta del estado de las rutas nacionales, cuando tuvieron el poder 16 años en este siglo y no resolvieron un problema que afecta a toda la provincia”.

El 26 de octubre será, sobre todo, un plebiscito de la gestión Milei. Allí el peronismo saca ventaja en La Pampa. Pero en paralelo a esa pulseada mayor se juega otra: la de la oposición provincial, donde radicales y libertarios se disputan voto a voto quién logra representar mejor el antiperonismo pampeano.

