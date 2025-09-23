Santa Isabel: el peronismo militó la boleta en el oeste

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el justicialismo pampeano realizó en Santa Isabel un encuentro de difusión y capacitación sobre la Boleta Única Papel, que se implementará por primera vez en la provincia.

Zonales23 de septiembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-09-23 at 9.22.19 PM

La actividad contó con una gran concurrencia de simpatizantes, afiliados y vecinos, interesados tanto en conocer las propuestas del frente Defendemos La Pampa como en aprender el procedimiento de votación. Participaron el candidato a diputado nacional Ceferino Almudévar; el intendente Guillermo Farana; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el subsecretario de Gobierno, Pablo Boleas; y la directora del Ministerio, Andrea Bautista.

Durante el encuentro se realizó una capacitación práctica sobre cómo votar con la nueva modalidad, en la que los asistentes pudieron evacuar dudas y familiarizarse con el sistema.

Los discursos destacaron la postura del peronismo pampeano de “defender a La Pampa contra la motosierra y los abusos del gobierno nacional”. También remarcaron la necesidad de resguardar recursos, trabajo y producción, en un contexto en el que —según afirmaron— “ocho de cada diez familias no llegan a fin de mes”.

De este modo, el justicialismo continúa con actividades de capacitación y militancia en el oeste provincial, uniendo organización política, defensa de derechos e información práctica sobre la nueva modalidad de votación.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

poderudrLa Pampa: El Superior Tribunal de Justicia dispuso la cesantía de un prosecretario por acoso a una pasante
choquefronttalChoque frontal en Victorica: una mujer fue hospitalizada
fluneveuFluidez en IA: la nueva estrella para la empleabilidad y el emprendedurismo
boberosplazadBomberos Voluntarios de Victorica mostraron su equipamiento en la plaza central del pueblo
Galería APN - 2025-09-20T091148.807En La Pampa: el gobernador terminó viviendas que Milei abandonó
Galería APN - 2025-09-20T085451.229Gobierno licitó la ampliación de la Escuela 129 de Algarrobo del Águila
Crianceros de Neuquén: La mujer que abre tranqueras para contar historias de vida en la montañaCrianceros de Neuquén: La mujer que abre tranqueras para contar historias de vida que parecen dormidas en la montaña
Te puede interesar
Galería APN - 2025-09-20T091148.807

En La Pampa: el gobernador terminó viviendas que Milei abandonó

InfoHuella
Zonales20 de septiembre de 2025

Provincia concluyó obras que Nación abandonó y 34 familias de 25 de Mayo ya tienen casa propia. La entrega de viviendas, concretada durante la mañana de este viernes, formó parte de una serie de actos conmemorativos por el aniversario de 25 de Mayo.

Lo más visto
Crianceros de Neuquén: La mujer que abre tranqueras para contar historias de vida en la montaña

Crianceros de Neuquén: La mujer que abre tranqueras para contar historias de vida que parecen dormidas en la montaña

Por: Cristian Javier Acuña
Entrevistas17 de septiembre de 2025

Celina Barchiesi se define como “mendoneuquina”, pero desde hace más de 30 años eligió el norte neuquino como su lugar en el mundo. Allí encontró en las familias crianceras un modo de vida que decidió contar y visibilizar: abre tranqueras, recorre huellas y convierte en historias la memoria viva de la veranada y la invernada, los fogones y los silencios de la montaña.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 9.22.19 PM

Santa Isabel: el peronismo militó la boleta en el oeste

InfoHuella
Zonales23 de septiembre de 2025

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el justicialismo pampeano realizó en Santa Isabel un encuentro de difusión y capacitación sobre la Boleta Única Papel, que se implementará por primera vez en la provincia.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día