Santa Isabel: el peronismo militó la boleta en el oeste

La actividad contó con una gran concurrencia de simpatizantes, afiliados y vecinos, interesados tanto en conocer las propuestas del frente Defendemos La Pampa como en aprender el procedimiento de votación. Participaron el candidato a diputado nacional Ceferino Almudévar; el intendente Guillermo Farana; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el subsecretario de Gobierno, Pablo Boleas; y la directora del Ministerio, Andrea Bautista.

Durante el encuentro se realizó una capacitación práctica sobre cómo votar con la nueva modalidad, en la que los asistentes pudieron evacuar dudas y familiarizarse con el sistema.

Los discursos destacaron la postura del peronismo pampeano de “defender a La Pampa contra la motosierra y los abusos del gobierno nacional”. También remarcaron la necesidad de resguardar recursos, trabajo y producción, en un contexto en el que —según afirmaron— “ocho de cada diez familias no llegan a fin de mes”.

De este modo, el justicialismo continúa con actividades de capacitación y militancia en el oeste provincial, uniendo organización política, defensa de derechos e información práctica sobre la nueva modalidad de votación.

