Santa Isabel: el peronismo militó la boleta en el oeste

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el justicialismo pampeano realizó en Santa Isabel un encuentro de difusión y capacitación sobre la Boleta Única Papel, que se implementará por primera vez en la provincia.
La actividad contó con una gran concurrencia de simpatizantes, afiliados y vecinos, interesados tanto en conocer las propuestas del frente Defendemos La Pampa como en aprender el procedimiento de votación. Participaron el candidato a diputado nacional Ceferino Almudévar; el intendente Guillermo Farana; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el subsecretario de Gobierno, Pablo Boleas; y la directora del Ministerio, Andrea Bautista.
Durante el encuentro se realizó una capacitación práctica sobre cómo votar con la nueva modalidad, en la que los asistentes pudieron evacuar dudas y familiarizarse con el sistema.
Los discursos destacaron la postura del peronismo pampeano de “defender a La Pampa contra la motosierra y los abusos del gobierno nacional”. También remarcaron la necesidad de resguardar recursos, trabajo y producción, en un contexto en el que —según afirmaron— “ocho de cada diez familias no llegan a fin de mes”.
De este modo, el justicialismo continúa con actividades de capacitación y militancia en el oeste provincial, uniendo organización política, defensa de derechos e información práctica sobre la nueva modalidad de votación.
En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el justicialismo pampeano realizó en Santa Isabel un encuentro de difusión y capacitación sobre la Boleta Única Papel, que se implementará por primera vez en la provincia.