Fluidez en IA: la nueva estrella para la empleabilidad y el emprendedurismo

Por: Cristian Javier AcuñaEntrevistas17 de septiembre de 2025
Celina Barchiesi se define como “mendoneuquina”, pero desde hace más de 30 años eligió el norte neuquino como su lugar en el mundo. Allí encontró en las familias crianceras un modo de vida que decidió contar y visibilizar: abre tranqueras, recorre huellas y convierte en historias la memoria viva de la veranada y la invernada, los fogones y los silencios de la montaña.
InfoHuellaProvinciales20 de septiembre de 2025
Una fuerte tormenta con caída de granizo sorprendió en la madrugada de este sábado a la ciudad de Santa Rosa. El fenómeno se registró pasadas las 5.30 horas y dejó calles anegadas y sectores cubiertos de hielo, generando complicaciones en la circulación y preocupación entre vecinos que se despertaron con el estruendo de la piedra.
InfoHuellaZonales21 de septiembre de 2025
En la tarde del sábado, la plaza central de Victorica fue el punto de encuentro entre la comunidad y los Bomberos Voluntarios. La institución se hizo presente junto a aspirantes, cadetes y miembros de la Comisión Directiva, en una jornada de puertas abiertas que permitió visibilizar el trabajo cotidiano del cuartel.
InfoHuellaZonales22 de septiembre de 2025
Este lunes, alrededor de las 14:30 horas, se registró un choque frontal en la calle 28, en el tramo de tierra comprendido entre 1 y 3 de Victorica.