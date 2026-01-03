Tragedia en La Pampa: un joven intentó cruzar entre los vagones de un tren en movimiento y murió arrollado

Un trágico hecho conmocionó en la madrugada de este sábado a la localidad de Dorila, en el norte de La Pampa. Un joven perdió la vida luego de intentar cruzar entre los vagones de una formación ferroviaria en movimiento.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada de este sábado en la estación de trenes de la localidad, cuando un llamado alertó al servicio de emergencias CECOM sobre la presencia de una persona fallecida en el lugar. De inmediato se hizo presente personal policial, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), efectivos de la Comisaría Segunda y de la dependencia policial de Dorila, además de autoridades judiciales.

En diálogo con InfoHuella, el fiscal Francisco Cuenca del Ministerio Publico Fiscal estuvo presente en el lugar y confirmó que la víctima fue identificada como Agustín Machado, de 16 años de edad, quien, según los primeros indicios recolectados en la investigación, se encontraba en la estación junto a otros dos jóvenes de 15 años.

De acuerdo a testimonios y declaraciones obtenidas en el lugar, los tres estaban cerca de la formación ferroviaria, pero solo Machado decidió pasar entre los vagones

El tren involucrado pertenece a la empresa Ferroexpreso Pampeano y estaba compuesto por una extensa formación de carga.

El joven habría intentado cruzar entre uno de los últimos vagones, momento en el que fue arrollado por la formación en movimiento

contó el fiscal a InfoHuella.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santa Rosa, donde se realizó la autopsia correspondiente. El procedimiento estuvo a cargo del médico forense Dr. Veliz, y forma parte de las diligencias ordenadas para esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajó personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC), que llevó adelante las pericias, toma de fotografías y demás actuaciones de rigor. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se completan las medidas judiciales correspondientes.

fotodddstarosa

Santa Rosa: con una “fotaza” di Nápoli abrió las puertas de la pileta del Parque Laguna Don Tomás

InfoHuella
Provinciales28 de diciembre de 2025

Este lunes, el natatorio abre sus puertas a las familias y turistas. La ciudad ya tiene una pileta moderna que une el pasado, el presente y el futuro en la ciudad capital. El intendente le puso voz a la cuenta regresiva con un “chapuzazo” que protagonizaron niños y niñas de Santa Rosa para inaugurar las obras integrales en el Parque Laguna Don Tomás.

botullmdd

Salud confirmó caso de botulismo: conmoción por la muerte de dos referentes de la cultura pampeana

InfoHuella
Provinciales28 de diciembre de 2025

La muerte de dos mujeres referentes de la cultura pampeana generó una profunda conmoción en la provincia y derivó en una investigación sanitaria y judicial que continúa en desarrollo. Lo que en un primer momento fue una sospecha vinculada al consumo de escabeches durante una reunión social, terminó siendo un caso de botulismo, confirmado por el Ministerio de Salud.

7

🔥 La Pampa, en alerta por riesgo de incendios forestales

InfoHuella
Provinciales26 de diciembre de 2025

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) difundió el mapa de Condiciones de Peligro de Incendios para el período comprendido entre el 26 y el 30 de diciembre de 2025, en el que La Pampa aparece incluida dentro de las zonas en “Alerta”, lo que implica un riesgo elevado de incendios forestales y rurales.

WhatsApp Image 2026-01-01 at 1.05.41 PM (1)

En Telén: El General tiene quien lo tire

InfoHuella
ZonalesAyer

Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.

