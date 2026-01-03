Tragedia en La Pampa: un joven intentó cruzar entre los vagones de un tren en movimiento y murió arrollado

Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.
Un siniestro vial se registró el 1 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 251, a unos 40 kilómetros de Casa de Piedra, cuando un vehículo en el que viajaban cinco personas volcó tras morder la banquina.
El presidente de los Estados Unidos aseguró haber capturado y secuestrado a su par de Venezuela en la madrugada de este sábado.
No hubo heridos. El choque tuvo lugar en la ruta nacional 143, a la altura del frigorífico. Escuchá El Minuto InfoHuella en el video.
InfoHuellaProvincialesHace 6 horas
Un trágico hecho conmocionó en la madrugada de este sábado a la localidad de Dorila, en el norte de La Pampa. Un joven perdió la vida luego de intentar cruzar entre los vagones de una formación ferroviaria en movimiento.