EEUU invadió Venezuela y secuestró a Maduro

En las primeras horas de este sábado 3 de enero, Estados Unidos inició una operación militar de gran envergadura en territorio venezolano, marcando una escalada histórica tras meses de tensión y un sostenido despliegue naval en el Caribe.

La intervención, que empezó alrededor de las 02:00 AM (hora de Caracas), incluyó una serie de bombardeos y maniobras de fuerzas especiales en varios puntos estratégicos del país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su red social Truth Social que las fuerzas estadounidenses han ejecutado un “ataque a gran escala” dentro de Venezuela y que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa habrían sido secuestrados.

Operativos y lugares atacados en Venezuela

Según reportes internacionales y fuentes oficiales de EE. UU., los ataques se centraron en objetivos estratégicos militares y de infraestructura logística:

Fuerte Tiuna, el principal complejo militar en Caracas.

base Aérea La Carlota, instalación clave para el control aéreo de la capital.

Puerto de La Guaira, señalada por Washington como un punto logístico vinculado al narcotráfico.

Aeropuerto de Higuerote, en el estado Miranda.

Antena de El Volcán, centro neurálgico de comunicaciones.

Los ataques provocaron explosiones masivas en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, acompañadas de cortes de energía y despliegue de aeronaves militares a baja altura.

Fuente: Minutouno