Lonquimay, el pueblo pampeano que arrancó el 2026 quemando un Rey Momo

Lonquimay despidió el 2025 y le dio la bienvenida al 2026 con una celebración cargada de simbolismo y tradición: la quema del Rey Momo, un ritual que reúne a vecinos y vecinas desde hace 6 años tras el inicio del nuevo año.

El juevesInfoHuellaInfoHuella

Las actividades comenzaron a los pocos minutos de iniciado el 1 de enero, con el toque de sirena, seguido por la salida de la caravana a las 00:30. Cerca de la 1 de la mañana, la concentración tuvo lugar en el Circuito Municipal de Atletismo, donde se llevó adelante la quema del emblemático muñeco, marcando el cierre de un año y el inicio de uno nuevo.

El evento contó con el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de Lonquimay y el apoyo de la Municipalidad.

Cabe destacar que la iniciativa surgió originalmente desde los Bomberos Voluntarios de Lonquimay y, con el paso del tiempo, fue tomada y fortalecida por la gestión municipal, que se encargó de la organización, la construcción del Rey Momo y la convocatoria a la comunidad.

Luego del brindis de Año Nuevo, vecinos y vecinas se congregaron para presenciar la quema, un momento cargado de expectativa y simbolismo. En esta edición 2026, el Rey Momo llevaba la leyenda “¿Qué pasó, Cachamay?”. 

Entre fuego, aplausos y deseos compartidos, la comunidad de Lonquimay eligió iniciar el 2026 renovando energías con la quema del Rey Momo. 

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

Copia de Copia de Copia de Copia de camuzzi (Tu Story)Feliz 2026!
calorddededLa Pampa es un horno: 41.1° C
Feliz NavideñaBotulismo en La Pampa: se realizó la audiencia y la imputada declaró ante la Fiscalía
WhatsApp Image 2025-11-25 at 9.51.15 AM (1)En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina
stasabellldedDesde Santa Isabel: apagar el fuego junto a los héroes, esos que siempre están
estafavirtual222Ola de estafas telefónicas y virtuales en el oeste pampeano: más de 6 millones de pesos robados en siete casos durante diciembre
casadegobbdLa política pampeana 2025: un año con muchos años adentro
oscaroalchddsds🍻 Don Oscar suma cerveza sin alcohol: especial para cuidarte en estas Fiestas de Fin de Año
fotodddstarosaSanta Rosa: con una “fotaza” di Nápoli abrió las puertas de la pileta del Parque Laguna Don Tomás
vuelcoalgaddrrtofedAlgarrobo del Águila: viajaban a Neuquén, se le bajó la presión al conductor y volcaron a escasos metros de la estación de servicio
fuegoostaeerdeUn incendio en Santa Isabel cruzó el río Salado y continúa activo
fuegorucanndIncendio en Rucanelo: dos focos se iniciaron a la vera de la Ruta Provincial 102
poderudvectoreccaGiro inesperado en un parricidio en La Pampa: el juicio se centrará en la salud mental del imputado
frigbernasnociideBernasconi: un frigorífico adeuda salarios a 120 trabajadores
















Suscribite acá y DONÁ a Infohuella
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-01-01 at 1.05.41 PM (1)

En Telén: El General tiene quien lo tire

InfoHuella
ZonalesAyer

Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día