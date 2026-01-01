Lonquimay, el pueblo pampeano que arrancó el 2026 quemando un Rey Momo

Las actividades comenzaron a los pocos minutos de iniciado el 1 de enero, con el toque de sirena, seguido por la salida de la caravana a las 00:30. Cerca de la 1 de la mañana, la concentración tuvo lugar en el Circuito Municipal de Atletismo, donde se llevó adelante la quema del emblemático muñeco, marcando el cierre de un año y el inicio de uno nuevo.

El evento contó con el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de Lonquimay y el apoyo de la Municipalidad.

Cabe destacar que la iniciativa surgió originalmente desde los Bomberos Voluntarios de Lonquimay y, con el paso del tiempo, fue tomada y fortalecida por la gestión municipal, que se encargó de la organización, la construcción del Rey Momo y la convocatoria a la comunidad.

Luego del brindis de Año Nuevo, vecinos y vecinas se congregaron para presenciar la quema, un momento cargado de expectativa y simbolismo. En esta edición 2026, el Rey Momo llevaba la leyenda “¿Qué pasó, Cachamay?”.

Entre fuego, aplausos y deseos compartidos, la comunidad de Lonquimay eligió iniciar el 2026 renovando energías con la quema del Rey Momo.

