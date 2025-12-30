Como ocurre en distintos puntos de La Pampa, el fuego volvió a avanzar sin tregua sobre campos del oeste pampeano, consumiendo pasturas, alambrados y generando graves daños en establecimientos productivos.
En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina
El hecho ocurrió en noviembre de este año y la condena fue dictada este martes —apenas un mes después— en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. El imputado había faenado un animal vacuno sin la autorización del propietario del establecimiento rural.ZonalesHoyInfoHuella
El juez de Control de la IV Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Espínola, dictó sentencia en la causa por faena clandestina de ganado detectada en la zona de Loventuel, y condenó a D. H. B. a la pena de tres años de prisión en suspenso, sin costas, al hallarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de abigeato simple y hurto agravado campestre, en concurso real.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, suscripto entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de la IV Circunscripción Enzo Rangone, el imputado —asistido por los abogados defensores particulares Karen Danae Sánchez y Juan Ignacio Ganuza Kraemer— y el denunciante, confirmaron fuentes oficiales a InfoHuella.
El magistrado consideró acreditada la responsabilidad penal de D. H. B. por los delitos previstos en los artículos 167 ter (primer párrafo), 163 inciso 1, 55 y 45 del Código Penal
El caso
Las actuaciones se iniciaron el 22 de noviembre de 2025, a partir de un operativo realizado sobre las rutas provinciales 10 y 11, donde personal de la Patrulla Rural de la Comisaría de Victorica, a cargo del comisario Díaz Correa, identificó una pick-up Chevrolet S10 que transportaba carne vacuna de manera clandestina.
El procedimiento fue llevado adelante por el Jefe de la Comisaría Departamental Victorica Edgardo Díaz Correa, el oficial José María Pérez y el oficial Favio Joel Villalba, con intervención del Coordinador Provincial de Seguridad Rural, Bustos Paulino. A partir del hallazgo, se inició una causa administrativa en el marco de la Ley de Carnes y una investigación penal para determinar el origen del producto cárnico.
Las tareas investigativas permitieron establecer que la carne provenía del Campo El Pocito, ubicado en la zona de Loventuel. Al tomar contacto con uno de los integrantes de la sucesión propietaria del predio, se radicó la denuncia correspondiente, ya que el peón general del campo habría faenado un animal sin autorización, además de atribuírsele la faena de otros animales y la sustracción y comercialización de leña sin consentimiento.
Investigación y reparación del daño
En la investigación intervinieron la Patrulla Rural de la Comisaría Victorica y Coordinación Zona Oeste, el Destacamento Loventuel, la Agencia de Investigación Científica y la División de Análisis en Telecomunicaciones, logrando reunir pruebas suficientes para acreditar los hechos.
Como parte del acuerdo de juicio abreviado, el imputado reparó el daño causado a la firma productora, haciendo entrega de una camioneta Ford F-100 de su propiedad.
En tanto, respecto de los otros dos imputados, la Justicia aplicó el criterio de oportunidad por el delito de encubrimiento, conforme a lo establecido en el artículo 277 inciso 1, apartado C del Código Penal.
MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:
Ola de estafas telefónicas y virtuales en el oeste pampeano: más de 6 millones de pesos robados en siete casos durante diciembre
Durante el mes de diciembre se registró una seguidilla de estafas telefónicas y virtuales que afectaron a vecinos y vecinas de Telén y Victorica, con distintas modalidades pero un mismo objetivo: engañar a las víctimas para obtener transferencias de dinero o acceder a sus cuentas bancarias.
Algarrobo del Águila: viajaban a Neuquén, se le bajó la presión al conductor y volcaron a escasos metros de la estación de servicio
El vuelco tuvo lugar sobre la ruta nacional 151, a la altura de la localidad pampeana de Algarrobo del Águila. Hay dos personas con lesiones leves.
Un incendio en Santa Isabel cruzó el río Salado y continúa activo
Desde la noche del viernes, Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y productores del oeste pampeano trabajan intensamente para combatir un voraz incendio rural que se desató en la zona de Santa Isabel y, debido a los fuertes vientos y a la gran cantidad de pasturas secas, cruzó el río Salado, manteniéndose aún activo.
Giro inesperado en un parricidio en La Pampa: el juicio se centrará en la salud mental del imputado
El caso conmovió a la comunidad de Victorica y zona. Ocurrió el domingo 20 de abril, cerca de las 8 de la mañana, cuando un joven de 18 años apuñaló dos veces en el pecho al hombre que durante toda su vida creyó que era su padre biológico.
¡Feliz Navidad!
🎄 Felices Fiestas 🎄Desde InfoHuella queremos agradecer a cada lectora y lector que nos acompaña día a día.
Algarrobo del Águila: viajaban a Neuquén, se le bajó la presión al conductor y volcaron a escasos metros de la estación de servicio
El vuelco tuvo lugar sobre la ruta nacional 151, a la altura de la localidad pampeana de Algarrobo del Águila. Hay dos personas con lesiones leves.
Ola de estafas telefónicas y virtuales en el oeste pampeano: más de 6 millones de pesos robados en siete casos durante diciembre
Durante el mes de diciembre se registró una seguidilla de estafas telefónicas y virtuales que afectaron a vecinos y vecinas de Telén y Victorica, con distintas modalidades pero un mismo objetivo: engañar a las víctimas para obtener transferencias de dinero o acceder a sus cuentas bancarias.
Como ocurre en distintos puntos de La Pampa, el fuego volvió a avanzar sin tregua sobre campos del oeste pampeano, consumiendo pasturas, alambrados y generando graves daños en establecimientos productivos.
En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina
El hecho ocurrió en noviembre de este año y la condena fue dictada este martes —apenas un mes después— en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. El imputado había faenado un animal vacuno sin la autorización del propietario del establecimiento rural.
En el marco de la investigación preliminar - que sigue siendo de oficio ya que no hay denuncia - iniciada por un caso de intoxicación por toxina botulínica vinculada al consumo de conservas de la marca Juli-Mar donde falleció una mujer, este martes 30 de diciembre se llevó a cabo la audiencia solicitada por la persona imputada.