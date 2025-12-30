Lo que le queda al 2025

En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina

El hecho ocurrió en noviembre de este año y la condena fue dictada este martes —apenas un mes después— en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. El imputado había faenado un animal vacuno sin la autorización del propietario del establecimiento rural.

El juez de Control de la IV Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Espínola, dictó sentencia en la causa por faena clandestina de ganado detectada en la zona de Loventuel, y condenó a D. H. B. a la pena de tres años de prisión en suspenso, sin costas, al hallarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de abigeato simple y hurto agravado campestre, en concurso real.

El juez de Control de la IV Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Espínola, dictó sentencia en la causa por faena clandestina de ganado detectada en la zona de Loventuel

La condena fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, suscripto entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de la IV Circunscripción Enzo Rangone, el imputado —asistido por los abogados defensores particulares Karen Danae Sánchez y Juan Ignacio Ganuza Kraemer— y el denunciante, confirmaron fuentes oficiales a InfoHuella.

El magistrado consideró acreditada la responsabilidad penal de D. H. B. por los delitos previstos en los artículos 167 ter (primer párrafo), 163 inciso 1, 55 y 45 del Código Penal

Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de la IV Circunscripción Enzo Rangone.

El caso

Las actuaciones se iniciaron el 22 de noviembre de 2025, a partir de un operativo realizado sobre las rutas provinciales 10 y 11, donde personal de la Patrulla Rural de la Comisaría de Victorica, a cargo del comisario Díaz Correa, identificó una pick-up Chevrolet S10 que transportaba carne vacuna de manera clandestina.

El procedimiento fue llevado adelante por el Jefe de la Comisaría Departamental Victorica Edgardo Díaz Correa, el oficial José María Pérez y el oficial Favio Joel Villalba, con intervención del Coordinador Provincial de Seguridad Rural, Bustos Paulino. A partir del hallazgo, se inició una causa administrativa en el marco de la Ley de Carnes y una investigación penal para determinar el origen del producto cárnico.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la carne provenía del Campo El Pocito, ubicado en la zona de Loventuel. Al tomar contacto con uno de los integrantes de la sucesión propietaria del predio, se radicó la denuncia correspondiente, ya que el peón general del campo habría faenado un animal sin autorización, además de atribuírsele la faena de otros animales y la sustracción y comercialización de leña sin consentimiento.

Investigación y reparación del daño

En la investigación intervinieron la Patrulla Rural de la Comisaría Victorica y Coordinación Zona Oeste, el Destacamento Loventuel, la Agencia de Investigación Científica y la División de Análisis en Telecomunicaciones, logrando reunir pruebas suficientes para acreditar los hechos.

Como parte del acuerdo de juicio abreviado, el imputado reparó el daño causado a la firma productora, haciendo entrega de una camioneta Ford F-100 de su propiedad.

En tanto, respecto de los otros dos imputados, la Justicia aplicó el criterio de oportunidad por el delito de encubrimiento, conforme a lo establecido en el artículo 277 inciso 1, apartado C del Código Penal.

