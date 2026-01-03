Choque en el tramo entre Algarrobo y Santa Isabel: una Ranger se tragó una F-100

No hubo heridos. El choque tuvo lugar en la ruta nacional 143, a la altura del frigorífico. Escuchá El Minuto InfoHuella en el video.

ZonalesHoyInfoHuellaInfoHuella

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

chavvdersdEEUU invadió Venezuela y secuestró a Maduro
WhatsApp Image 2026-01-01 at 12.54.15 PMFamilia de Rosario viajaba de vacaciones y volcó en La Pampa
WhatsApp Image 2026-01-01 at 1.05.41 PM (1)En Telén: El General tiene quien lo tire
solarapnparquesolarLa Pampa alcanzó un récord histórico en Generación Distribuida de energía renovable
quemasodchamayyyLonquimay, el pueblo pampeano que arrancó el 2026 quemando un Rey Momo
Copia de Copia de Copia de Copia de camuzzi (Tu Story)Feliz 2026!
calorddededLa Pampa es un horno: 41.1° C
Feliz NavideñaBotulismo en La Pampa: se realizó la audiencia y la imputada declaró ante la Fiscalía
WhatsApp Image 2025-11-25 at 9.51.15 AM (1)En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina
stasabellldedDesde Santa Isabel: apagar el fuego junto a los héroes, esos que siempre están
estafavirtual222Ola de estafas telefónicas y virtuales en el oeste pampeano: más de 6 millones de pesos robados en siete casos durante diciembre
vuelcoalgaddrrtofedAlgarrobo del Águila: viajaban a Neuquén, se le bajó la presión al conductor y volcaron a escasos metros de la estación de servicio
fuegoostaeerdeUn incendio en Santa Isabel cruzó el río Salado y continúa activo
fuegorucanndIncendio en Rucanelo: dos focos se iniciaron a la vera de la Ruta Provincial 102
poderudvectoreccaGiro inesperado en un parricidio en La Pampa: el juicio se centrará en la salud mental del imputado
Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-01-01 at 1.05.41 PM (1)

En Telén: El General tiene quien lo tire

InfoHuella
ZonalesAyer

Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.

Copia de Copia de Copia de Copia de camuzzi (Tu Story)

Feliz 2026!

InfoHuella
ZonalesEl miércoles

Feliz Año Nuevo, es el deseo de quienes hacemos InfoHuella. Gracias por leernos y por encontrarnos.

Suscribite acá y DONÁ a Infohuella
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-01-01 at 1.05.41 PM (1)

En Telén: El General tiene quien lo tire

InfoHuella
ZonalesAyer

Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día