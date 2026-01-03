Choque en el tramo entre Algarrobo y Santa Isabel: una Ranger se tragó una F-100

Te puede interesar

Familia de Rosario viajaba de vacaciones y volcó en La Pampa InfoHuella Zonales Ayer Un siniestro vial se registró el 1 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 251, a unos 40 kilómetros de Casa de Piedra, cuando un vehículo en el que viajaban cinco personas volcó tras morder la banquina.

En Telén: El General tiene quien lo tire InfoHuella Zonales Ayer Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.

Feliz 2026! InfoHuella Zonales El miércoles Feliz Año Nuevo, es el deseo de quienes hacemos InfoHuella. Gracias por leernos y por encontrarnos.

En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina InfoHuella Zonales El martes El hecho ocurrió en noviembre de este año y la condena fue dictada este martes —apenas un mes después— en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. El imputado había faenado un animal vacuno sin la autorización del propietario del establecimiento rural.

Desde Santa Isabel: apagar el fuego junto a los héroes, esos que siempre están InfoHuella Zonales 29 de diciembre de 2025 Como ocurre en distintos puntos de La Pampa, el fuego volvió a avanzar sin tregua sobre campos del oeste pampeano, consumiendo pasturas, alambrados y generando graves daños en establecimientos productivos.