Un siniestro vial se registró el 1 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 251, a unos 40 kilómetros de Casa de Piedra, cuando un vehículo en el que viajaban cinco personas volcó tras morder la banquina.
Choque en el tramo entre Algarrobo y Santa Isabel: una Ranger se tragó una F-100
No hubo heridos. El choque tuvo lugar en la ruta nacional 143, a la altura del frigorífico. Escuchá El Minuto InfoHuella en el video.ZonalesHoyInfoHuella
MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:
En Telén: El General tiene quien lo tire
Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.
Feliz 2026!
Feliz Año Nuevo, es el deseo de quienes hacemos InfoHuella. Gracias por leernos y por encontrarnos.
En Loventuel: condenaron a tres años de prisión en suspenso al autor de la faena clandestina
El hecho ocurrió en noviembre de este año y la condena fue dictada este martes —apenas un mes después— en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. El imputado había faenado un animal vacuno sin la autorización del propietario del establecimiento rural.
Desde Santa Isabel: apagar el fuego junto a los héroes, esos que siempre están
Como ocurre en distintos puntos de La Pampa, el fuego volvió a avanzar sin tregua sobre campos del oeste pampeano, consumiendo pasturas, alambrados y generando graves daños en establecimientos productivos.
Ola de estafas telefónicas y virtuales en el oeste pampeano: más de 6 millones de pesos robados en siete casos durante diciembre
Durante el mes de diciembre se registró una seguidilla de estafas telefónicas y virtuales que afectaron a vecinos y vecinas de Telén y Victorica, con distintas modalidades pero un mismo objetivo: engañar a las víctimas para obtener transferencias de dinero o acceder a sus cuentas bancarias.
En Telén: El General tiene quien lo tire
Cuando el sol terminó de acomodarse en la mañana del jueves 1 de enero de 2026 sobre el ingreso al pueblo, frente al quincho municipal, el General Juan Domingo Perón ya no estaba erguido en su lugar de siempre. O, mejor dicho, estaba: pero tirado, con la ñata contra el asfalto, sostenido por los restos de una estructura de cemento y ladrillo vencida hacia adelante.
Un siniestro vial se registró el 1 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 251, a unos 40 kilómetros de Casa de Piedra, cuando un vehículo en el que viajaban cinco personas volcó tras morder la banquina.
El presidente de los Estados Unidos aseguró haber capturado y secuestrado a su par de Venezuela en la madrugada de este sábado.
Choque en el tramo entre Algarrobo y Santa Isabel: una Ranger se tragó una F-100
No hubo heridos. El choque tuvo lugar en la ruta nacional 143, a la altura del frigorífico. Escuchá El Minuto InfoHuella en el video.
Tragedia en La Pampa: un joven intentó cruzar entre los vagones de un tren en movimiento y murió arrollado
Un trágico hecho conmocionó en la madrugada de este sábado a la localidad de Dorila, en el norte de La Pampa. Un joven perdió la vida luego de intentar cruzar entre los vagones de una formación ferroviaria en movimiento.