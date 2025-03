Alertas para educadores

Por Juan Pablo Neveu (*)/Columnista en InfoHuella

Hace unos días llegó a mis manos el libro Experimentar con IA: notas para educadores alertas, de Betina Lippenholtz y Carina Lion, prologado por la reconocida especialista María Teresa Lugo. Esta obra no solo reafirma algunos de los argumentos que he venido compartiendo acerca de pensar y crear con inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo, sino que además posibilita una profunda conexión entre la educación y los desafíos humanos del mundo actual. La propuesta central es clara: no hay que tenerle miedo a la IA.

Una obra que desmitifica, propone y practica

Desde sus primeras páginas, el libro invita a desmantelar mitos y a comprender, desde una mirada crítica y formativa, qué es la IA, cuáles son sus alcances y, sobre todo, cómo puede integrarse de forma segura y provechosa en los procesos educativos. Betina Lippenholtz, licenciada en Letras y documentalista multimedia, junto a Carina Lion, doctora en Educación y especialista en Formación de Formadores, logran un equilibrio entre rigor académico y claridad, lo cual permite que tanto educadores como otros profesionales interesados descubran el potencial transformador de esta tecnología.

Un aspecto especialmente valioso de Experimentar con IA es la inclusión de una serie de ejercicios prácticos que permiten comprender los principios de cómo funcionan los modelos de aprendizaje automático y los algoritmos de recomendación de la inteligencia artificial. Las autoras invitan a repensar la forma en que concebimos la educación, al sostener que:

"Creemos que algunas claves para la educación están en la experimentación, en asumir los riesgos de la creación, la reflexión permanente y las articulaciones (entre los aprendizajes formal e informal; entre contenidos y habilidades; entre instituciones; entre el sistema educativo y la sociedad; entre pares y con los estudiantes, etc.)".

Esta visión propone una pedagogía que fomenta el cuestionamiento, la creatividad y la integración de diversas dimensiones del aprendizaje. Invita a docentes y estudiantes a explorar nuevas formas de construir conocimiento que trasciendan la información textual y unívoca.

Educación y el desafío persistente de la empleabilidad

La transformación digital, impulsada por tendencias como la Industria 4.0 —centrada en la automatización y la incorporación de tecnologías que integran el ámbito físico y el digital— y la Industria 5.0 —que promueve la interacción colaborativa entre humanos y máquinas—, está revolucionando los procesos productivos en el agro, la manufactura y la logística. Además, modifica la forma en que las organizaciones se adaptan a un entorno en constante evolución. Al mismo tiempo, esta revolución ha puesto de manifiesto una problemática en el ámbito laboral: la crisis de empleabilidad.

En Argentina, el 76% de los empleadores enfrenta dificultades para encontrar los perfiles que necesitan (ManpowerGroup, 2024). Entre los sectores más difíciles de cubrir se encuentran Tecnologías de la Información (IT) y Análisis de datos, Ingeniería, Operaciones & Logística, Atención al Cliente, Ventas y Marketing.

Sin embargo, la crisis de la empleabilidad no se agota en la carencia de competencias técnicas. El documento Desafíos actuales de la educación técnico profesional: Revolución 4.0 (Ministerio de Educación de La Pampa, febrero 2025) resalta la urgente necesidad de cerrar las brechas en competencias para que la formación técnica no solo responda al manejo de tecnologías, sino que integre un enfoque integral. Este enfoque abarca tanto habilidades blandas —como la comunicación efectiva, la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional— como habilidades digitales —esenciales para el manejo autónomo de herramientas tecnológicas, la seguridad digital y la gestión de información en entornos virtuales.

El libro de Lippenholtz y Lion se conecta con esta realidad al enfatizar que la formación educativa debe ir más allá del simple manejo de tecnologías. Es imperativo que la enseñanza favorezca una alfabetización digital crítica, que complemente el desarrollo de las habilidades interpersonales, lo cual podría contribuir a mitigar las brechas que impiden que los profesionales del futuro sean integrales y estén mejor preparados para los desafíos del mercado laboral.

La IA: aliada de la transformación educativa

En Experimentar con IA, las autoras plantean que la presencia ubicua de la inteligencia artificial no debe inspirar temor, sino motivar una reflexión profunda sobre su aplicación en el ámbito educativo. Con un enfoque desmitificador, el libro subraya que la tecnología, por sí sola, no produce cambios significativos. Tal como expresan las autoras:

"Creemos que se trata de entender que la sola llegada de una tecnología no produce cambios. Necesita de algo, de alguien, de sistemas sociotécnicos, de políticas, de tendencias culturales; de un conjunto de variables interconectadas."

Este pensamiento refuerza la idea de que la integración de la IA en la educación debe ir acompañada de estrategias pedagógicas, políticas y culturales que permitan transformar efectivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. La obra se alinea con una visión que reconoce en la tecnología un aliado para potenciar el rol humano y formativo en un entorno cada vez más digital.

Experimentar con IA: notas para educadores alertas es mucho más que un libro sobre inteligencia artificial; es una lectura imprescindible para docentes, formadores y cualquier persona interesada en fortalecer el desarrollo de habilidades integrales, especialmente aquellas que nos permitan comunicarnos y colaborar eficazmente con las máquinas para enfrentar los desafíos del futuro.

(*) Autor del artículo / Juan Pablo Neveu: Apasionado de la tecnología y la educación, Licenciado en Tecnología Educativa (UTN) y Diplomado en Análisis de Datos (UBA), ha coordinado proyectos nacionales y provinciales de educación digital y brindado talleres sobre Inteligencia Artificial generativa desde un perspectiva humana centrada en el desarrollo del pensamiento crítico para aprender a pensar con y sobre tecnologías. Actualmente brinda asesorías y capacitaciones a instituciones educativas, empresas y organizaciones como profesional independiente.

