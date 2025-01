Con ello, entidades cognitivas no humanas se han sumado—muchas veces de manera silenciosa—a los procesos y acciones en escuelas, universidades y empresas. Esta práctica, si bien impulsa la innovación y la productividad, también plantea interrogantes importantes:

1. Seguridad y privacidad: ¿Existen protocolos claros para proteger la información sensible que se comparte con soluciones de IA?

2. Calidad y transparencia: ¿Cómo aseguramos que los contenidos generados por IA cumplan con estándares de rigor y exactitud?

3. Ética y responsabilidad: ¿Quién responde si la herramienta de IA comete errores o reproduce sesgos involuntarios?

El desafío para las organizaciones es claro: estructurar una estrategia que integre formalmente las herramientas de IA, estableciendo lineamientos claros para su uso y aprovechando su potencial para mejorar procesos educativos y laborales.

La pregunta ya no es si debemos integrar la IA en nuestras organizaciones, sino cómo hacerlo de forma responsable, colaborativa y segura. El rol de cada líder y docente será clave en este viaje hacia un futuro donde las soluciones de IA son cada vez más aliadas en nuestro día a día, pero ¿qué sucede con la capacitación? No me refiero a los aspectos básicos instrumentales del uso de estos asistentes, sino, en especial, a los aspectos humanos en juego, como el aprender a pensar con tecnologías, reconocer nuestros propios sesgos y limitaciones. De hecho conozco a más de una persona que "ahoga" a las IA con tantos prompts hiperdetallados y logran un efecto opuesto: respuestas pobres, encorsetadas por el propio prompter. También hay quienes usan la IA de manera totalmente ingenua e inconsciente. Y en el medio una inmensa escala de grises. Todo esto coexistiendo al mismo tiempo!

¿En tu Institución educativa u Organización ya existe una política oficial para el uso de herramientas de IA? ¡Comparte tu experiencia!

(*) Autor del artículo / Juan Pablo Neveu: Apasionado de la tecnología y la educación, Licenciado en Tecnología Educativa (UTN) y Diplomado en Análisis de Datos (UBA), ha coordinado proyectos nacionales y provinciales de educación digital y brindado talleres sobre Inteligencia Artificial generativa desde un perspectiva humana centrada en el desarrollo del pensamiento crítico para aprender a pensar con y sobre tecnologías. Actualmente brinda asesorías y capacitaciones a instituciones educativas, empresas y organizaciones como profesional independiente.

