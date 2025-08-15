Victorica: estudiantes del profesorado de Nivel Inicial recibieron una charla del fiscal Rangone sobre el rol docente en la protección de las infancias en el aula

En el Instituto de Formación Docente de Victorica, estudiantes de 3er año del profesorado de Nivel Inicial participaron de una charla brindada por el fiscal Enzo Rangone, en la que se abordaron dos ejes principales: el funcionamiento del sistema acusatorio en La Pampa y el rol fundamental de las y los docentes en la protección integral de niños y niñas en el ámbito educativo.

En el inicio, la rectora del Instituto Superior de Formación Docente de Victorica (ISFD), Laura Tello, agradeció la presencia del fiscal en el aula e instó a los estudiantes a adquirir conocimientos que les brinden herramientas para advertir o denunciar una vulneración de derechos cuando estén en el aula frente a sus alumnos. “Desde hace ya dos años que venimos con el fiscal Rangone brindando estas charlas. Celebro que podamos tener estos espacios, ya nos dio una charla similar con estudiantes del profesorado de Nivel Primario y tenerlo acá es una oportunidad para aprender y conocer sobre nuestros derechos y también nuestras obligaciones”, sostuvo.

Al comienzo, se compartió un video institucioanl para conocer el funcionamiento del Ministerio Público de La Pampa, actualmente a cargo del Procurador General Dr. Mario Bongianino. En él, además de presentar el organigrama y una breve reseña histórica, se muestran los avances significativos del organismo, entre ellos la creación de la OAVyT (Oficina de Atención a la Víctima y Testigos), la AIC (Agencia de Investigación Científica) y el Laboratorio Genético Forense.

En el marco de la exposición, el fiscal Enzo Rangone de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción explicó las características del modelo procesal acusatorio y el papel de cada una de las partes en un proceso penal. Además, se refirió a la oralidad y la transparencia como pilares para garantizar el acceso a la justicia.

En un interesante ida y vuelta, uno de los momentos centrales del encuentro estuvo dedicado a reflexionar sobre las acciones que deben realizar las y los docentes frente a situaciones que afecten a sus alumnos (en este caso puntual, de Nivel Inicial). Entre ellas, destacó la importancia de proteger la identidad y la trayectoria escolar de los niños, entender sus tiempos, comprender el contexto sin estigmatizar y escuchar de manera empática para escribir una relatoría precisa.

Desde hace ya dos años que venimos con el fiscal Rangone brindando estas charlas. Celebro que podamos tener estos espacios

Laura Tello, rectora del ISFD Victorica.

También se presentó el procedimiento de anoticiamiento, que incluye desde la escucha activa y empática hasta la notificación a organismos de Educación y Niñez, el contacto con el sistema de Salud y la realización de la denuncia policial o en fiscalía.

La actividad permitió a las y los futuros docentes vincular la teoría con situaciones reales que pueden presentarse en el aula, fortaleciendo así su preparación para actuar de manera responsable y coordinada en la defensa de los derechos de la infancia.

Por último, Rangone sostuvo que esta charla es una primera etapa, mientras que en septiembre estos mismos estudiantes visitarán el Poder Judicial de la IV Circunscripción para conocer el edificio y los distintos organismos: la Cámara Gesell, la Sala de Audiencia, Fiscalía y Defensoría, entre otros.

