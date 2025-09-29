Capacitan en Inteligencia Artificial en La Pampa

Transformación digital de las ventas mayoristas con IA
Conoce cómo aplicar IA en ventas para acortar ciclos comerciales, mejorar pronósticos y liberar tiempo para enfocarse en los clientes.
🌱 Primeros pasos: Introducción a la IA generativa
Pensado para quienes nunca usaron estas herramientas, este curso abre la puerta sin tecnicismos ni requisitos previos. En un único encuentro virtual, el lunes 3 de noviembre de 18 a 20 hs con CUPO LIMITADO, las y los participantes conocerán de manera práctica cómo funciona la IA generativa y cómo aplicarla en su día a día.
Lo esencial:
● Crear textos, imágenes y presentaciones en pocos minutos.
● Entender el alcance y los límites de estas tecnologías.
● Incorporar criterios de uso ético y creativo.
Destinado a quienes comienzan a dar sus primeros pasos con ChatGPT, Gemini, Meta IA u otros asistentes virtuales de Inteligencia Artificial generativa.
📅 Fecha: lunes 3 de noviembre
🕕 Horario: 18 a 20 hs
💻 Modalidad: virtual (Google Meet)
💻 Notebook LM, la IA de Google para trabajar con tus fuentes de información – Segunda edición
Para quienes ya trabajan con información, este curso ofrece un salto cualitativo. Notebook LM es una IA distinta: responde solo con base en tus propios documentos, videos, enlaces o audios.
¿Qué hace único a Notebook LM?
Mientras la mayoría usa chatbots que generan texto sin sustento, esta herramienta de Google permite:
🎙️ Convertir documentos en podcasts o videos con voz en off automática.
📑 Crear resúmenes con citas exactas de tus fuentes.
🛠️ Generar contenido 100% basado en tus documentos, sin inventar nada.
📊 Analizar PDFs, videos de YouTube y audios para transformarlos en informes claros.
Todo con control total sobre tus fuentes y la seguridad de que cada resultado se apoya en tu propio material.
🧩 Ejemplos prácticos que verás en el curso
● Analizar un video de YouTube como fuente de información: transcribirlo automáticamente, leerlo en texto y preguntarle “¿Qué conceptos clave desarrolla esta charla TED?”.
● Transcribir un audio de WhatsApp o una entrevista grabada y convertirlo en un informe en minutos.
● Transformar un informe técnico largo en una presentación clara y visual.
● Generar podcasts o videos listos para compartir en capacitaciones o redes sociales.
● Crear preguntas, títulos o publicaciones profesionales a partir de cualquier PDF o enlace.
🧠 ¿A quién está dirigido?
A profesionales que trabajan con contenidos y necesitan sistematizar, resumir, comunicar o presentar información. Participan habitualmente:
● Docentes y formadores
● Periodistas y comunicadores
● Profesionales del ámbito jurídico
● Investigadores y tesistas
● Técnicos, capacitadores, gestores de proyectos, emprendedores
📅 Fechas: martes 22 y miércoles 23 de octubre
🕕 Horario: 18 a 20:30 hs
💻 Modalidad: virtual (Google Meet)
🎯 Una invitación a crear sin límites
Ambos cursos pueden realizarse por separado o de manera complementaria: uno abre la puerta a quienes empiezan, el otro profundiza en usos profesionales y educativos. En común, comparten una idea poderosa: la inteligencia artificial no es un sustituto de nuestra imaginación, sino una forma de potenciar nuestro pensamiento y expandirnos.
👉 Inscripciones y más información en: juanpaneveu.com.ar
⚠️ Cupos limitados.
De una grabación a un informe en segundos. De una idea suelta a una presentación con voz en off. La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad: la amplifica. Y dos cursos en línea dictados desde La Pampa muestran cómo ponerla en práctica de manera reflexiva y eficaz.