Capacitan en Inteligencia Artificial en La Pampa

🌱 Primeros pasos: Introducción a la IA generativa

Pensado para quienes nunca usaron estas herramientas, este curso abre la puerta sin tecnicismos ni requisitos previos. En un único encuentro virtual, el lunes 3 de noviembre de 18 a 20 hs con CUPO LIMITADO, las y los participantes conocerán de manera práctica cómo funciona la IA generativa y cómo aplicarla en su día a día.

Lo esencial:

● Crear textos, imágenes y presentaciones en pocos minutos.

● Entender el alcance y los límites de estas tecnologías.

● Incorporar criterios de uso ético y creativo.

Destinado a quienes comienzan a dar sus primeros pasos con ChatGPT, Gemini, Meta IA u otros asistentes virtuales de Inteligencia Artificial generativa.

📅 Fecha: lunes 3 de noviembre

🕕 Horario: 18 a 20 hs

💻 Modalidad: virtual (Google Meet)

💻 Notebook LM, la IA de Google para trabajar con tus fuentes de información – Segunda edición

Para quienes ya trabajan con información, este curso ofrece un salto cualitativo. Notebook LM es una IA distinta: responde solo con base en tus propios documentos, videos, enlaces o audios.

¿Qué hace único a Notebook LM?

Mientras la mayoría usa chatbots que generan texto sin sustento, esta herramienta de Google permite:

🎙️ Convertir documentos en podcasts o videos con voz en off automática.

📑 Crear resúmenes con citas exactas de tus fuentes.

🛠️ Generar contenido 100% basado en tus documentos, sin inventar nada.

📊 Analizar PDFs, videos de YouTube y audios para transformarlos en informes claros.



Todo con control total sobre tus fuentes y la seguridad de que cada resultado se apoya en tu propio material.

🧩 Ejemplos prácticos que verás en el curso

● Analizar un video de YouTube como fuente de información: transcribirlo automáticamente, leerlo en texto y preguntarle “¿Qué conceptos clave desarrolla esta charla TED?”.

● Transcribir un audio de WhatsApp o una entrevista grabada y convertirlo en un informe en minutos.

● Transformar un informe técnico largo en una presentación clara y visual.

● Generar podcasts o videos listos para compartir en capacitaciones o redes sociales.

● Crear preguntas, títulos o publicaciones profesionales a partir de cualquier PDF o enlace.

🧠 ¿A quién está dirigido?

A profesionales que trabajan con contenidos y necesitan sistematizar, resumir, comunicar o presentar información. Participan habitualmente:

● Docentes y formadores

● Periodistas y comunicadores

● Profesionales del ámbito jurídico

● Investigadores y tesistas

● Técnicos, capacitadores, gestores de proyectos, emprendedores

📅 Fechas: martes 22 y miércoles 23 de octubre

🕕 Horario: 18 a 20:30 hs

💻 Modalidad: virtual (Google Meet)

🎯 Una invitación a crear sin límites

Ambos cursos pueden realizarse por separado o de manera complementaria: uno abre la puerta a quienes empiezan, el otro profundiza en usos profesionales y educativos. En común, comparten una idea poderosa: la inteligencia artificial no es un sustituto de nuestra imaginación, sino una forma de potenciar nuestro pensamiento y expandirnos.

