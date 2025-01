Esta tecnología ha invadido casi todos los espacios escolares, académicos y laborales, así lo evidencian titulares como: “Inteligencia artificial generativa en la economía del conocimiento, gobernanza algorítmica y tensiones en el mundo del trabajo” (Universidad Nacional de Quilmes); “Rápida y furiosa: de la mano de la IA generativa, la economía del cambio puso quinta a fondo en el inicio de 2025 (La Nación)” y “La UNESCO dedica el Día Internacional de la Educación 2025 a la inteligencia artificial” (Unesco.org).

En ese sentido, Mariana Maggio, especialista en tecnología educativa, destaca que la IA generativa puede ser una aliada en la educación si aprendemos a “desocultar” sus lógicas y utilizarlas para fortalecer habilidades como la creatividad, el análisis crítico y la colaboración.

Asimismo, la especialista en cultura juvenil Roxana Morduchowicz advierte que estas tecnologías también conllevan riesgos, como la propagación de información falsa o los sesgos incorporados en los algoritmos que perpetúan desigualdades.

Además, algunos investigadores hablan de “colonialismo epistémico”, una forma silenciosa de homogeneizar el conocimiento e imponer perspectivas dominantes sobre otras. No se trata de un plan malévolo diseñado en un laboratorio oscuro, sino de cómo ciertos modelos de entrenamiento, controlados en gran parte por grandes corporaciones del Norte Global, filtran y procesan la información.

Estas corporaciones deciden qué datos priorizar, con qué fines comerciales, en qué lenguas y para qué propósitos, concentrando el poder epistémico en pocas manos. Es como si una lupa gigante enfocara la cultura hegemónica, minimizando todo lo demás. Las lenguas indígenas, historias subrepresentadas y formas de aprendizaje basadas en raíces locales enfrentan un doble reto: hacerse visibles en un mundo saturado de contenidos globalizados y evitar ser tergiversadas o convertidas en meras curiosidades.

Por otra parte, el escritor Alessandro Baricco, en su obra The Game, reflexiona sobre el riesgo de perder nuestra “humanidad artesanal” al delegar decisiones y expresiones a sistemas algorítmicos. Sin embargo, es importante aclarar que la inteligencia artificial no es un ente autónomo con deseos de colonizar. Los algoritmos no actúan por voluntad propia; son reflejos de las personas y sociedades que los diseñan.

Según el filósofo chino Yuk Hui, el gran fracaso del siglo XX fue no articular lo local con la tecnología, lo que llevó a un modelo dominado por el neoliberalismo y alejado de la diversidad cultural y ecológica. Su enfoque invita a replantear el desarrollo de la IA generativa, mediante el diseño de herramientas que respeten los valores de las comunidades y eviten lógicas extractivistas que dañen el tejido humano y ambiental.

La educación tiene un papel crucial en este desafío

Como advierte Axel Rivas, vivimos un “secuestro de la atención”, donde los algoritmos de recomendación —una de las formas en que opera la inteligencia artificial detrás de las pantallas— moldean nuestras percepciones y decisiones.

Cristóbal Cobo Romaní, especialista en tecnologías y educación, señala que la IA puede ser una gran aliada para los docentes, ayudándolos a diseñar y preparar mejores clases. No obstante, en el caso de niños y niñas más pequeños, recomienda que su uso sea supervisado en contextos controlados.

A pesar de su potencial pedagógico, la IA generativa plantea preguntas profundas: ¿Qué significa co-crear con una máquina? ¿Cómo preservamos nuestra creatividad y ética? La IA generativa no es simplemente una herramienta; es un catalizador de transformación. Su uso consciente puede amplificar nuestras capacidades humanas, pero sólo si mantenemos una mirada crítica y ética hacia su desarrollo e implementación. Como en la alegoría de la caverna de Platón, es necesario ir más allá de las sombras.

¿Estamos preparados para integrar la IA generativa en la educación?

(*) Autor del artículo / Juan Pablo Neveu: Apasionado de la tecnología y la educación, Licenciado en Tecnología Educativa (UTN) y Diplomado en Análisis de Datos (UBA), ha coordinado proyectos nacionales y provinciales de educación digital y brindado talleres sobre Inteligencia Artificial generativa desde un perspectiva humana centrada en el desarrollo del pensamiento crítico para aprender a pensar con y sobre tecnologías. Actualmente brinda asesorías y capacitaciones a instituciones educativas, empresas y organizaciones como profesional independiente.

