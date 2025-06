Del papiro al prompt: La eterna tensión entre tecnología y cognición en el aprendizaje

Por Juan Pablo Neveu

Este invento [la escritura] producirá olvido en las almas de quienes la aprendan, porque dejarán de ejercitar la memoria, confiando en lo escrito desde fuera, por caracteres ajenos, y no desde dentro, desde sí mismos y por ellos mismos

Platón, Fedro (cita atribuida a Sócrates)

Pronunciadas por boca de Sócrates en el diálogo Fedro de Platón hace casi 2.500 años, estas palabras expresaban el temor de que una nueva y revolucionaria tecnología —la escritura— debilitara la capacidad más íntima del ser humano: su memoria.

Hoy, en pleno 2025, ese antiguo escepticismo resuena con una vigencia asombrosa. Un reciente titular en los principales medios nacionales e internacionales ha encendido un debate similar, pero con un nuevo protagonista: la idea de que el uso creciente de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, podría estar debilitando nuestra memoria y autonomía intelectual. Esta preocupación, que resuena en publicaciones desde Infobae hasta foros de discusión académica, recoge los hallazgos preliminares de estudios como el del MIT Media Lab, que plantean una posible "deuda cognitiva" como consecuencia de nuestra creciente dependencia de estas tecnologías.

Como docente en el campo de la tecnología educativa y la inteligencia artificial generativa, considero que este es un llamado de atención crucial, pero que exige un análisis profundo y despojado de pánicos morales. Lejos de ser un veredicto final, esta noticia nos sitúa en el epicentro de un debate ineludible: ¿Estamos ante una herramienta que atrofia nuestras capacidades —como temía Sócrates de la escritura— o frente a un potente aliado para expandir habilidades cognitivas y metacognitivas, si la utilizamos con una didáctica intencionada?

Desde mi perspectiva, nutrida del intercambio permanente con docentes de La Pampa y de otras provincias vecinas, la IA generativa no es intrínsecamente "buena" o "mala" para el aprendizaje. Su valor pedagógico depende, casi en su totalidad, del diseño de las experiencias de aprendizaje y del rol que como educadores le asignemos. Reducir su función a la de un mero generador de respuestas es, sin duda, el camino más corto hacia la dependencia. Sin embargo, si la concebimos como un catalizador del pensamiento, su potencial es extraordinario.

La evidencia a favor: IA como entrenador metacognitivo

Contrario a una visión apocalíptica, diversas investigaciones y prácticas pedagógicas emergentes demuestran que la IA generativa puede ser una herramienta estratégica para el desarrollo de habilidades de orden superior. La clave reside en desplazar el foco del producto final (el texto "perfecto" generado por la IA) al proceso de construcción de conocimiento.

Fomento de la Metacognición: Una de las aplicaciones más prometedoras es el uso de la IA como un "entrenador metacognitivo". Herramientas como ChatGPT pueden ser utilizadas para que las y los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un docente puede solicitar a sus alumnos que:

● Evalúen críticamente las respuestas de la IA: ¿Qué sesgos puede tener esta información? ¿Qué fuentes podría haber utilizado? ¿Cómo puedo verificar su exactitud? Esta práctica fomenta el pensamiento crítico y la alfabetización mediática.

● Iteren y mejoren sus "prompts" (instrucciones): La habilidad de formular preguntas precisas y complejas a la IA (conocida como prompt engineering) es en sí misma una competencia cognitiva de alto nivel. Exige claridad de pensamiento, capacidad de síntesis y una comprensión profunda del tema a investigar.

● Utilicen la IA para obtener diferentes perspectivas: Se le puede pedir al sistema que adopte el rol de un "oponente socrático" para debatir ideas, o que explique un concepto complejo desde distintas analogías. Esto promueve la flexibilidad cognitiva y la capacidad de ver un problema desde múltiples ángulos.

Un estudio publicado en la Revista Tecnología, Ciencia y Educación (2024) sobre el uso de ChatGPT en la educación superior, concluyó que si bien las y los estudiantes no lo consideran apto para generar trabajos completos, sí lo valoran como una herramienta beneficiosa para su proceso de aprendizaje cuando se utiliza de forma complementaria y equilibrada.

Memoria y autonomía en la era digital

Los titulares que alertan sobre la disminución de la memoria y la autonomía intelectual no deben ser desestimados. El concepto de "deuda cognitiva" es real si la interacción con la IA se limita a una transacción pasiva de información. Si las y los estudiantes delegan la totalidad de la tarea de escritura a la IA, no solo no recordarán el contenido, sino que se privarán del esfuerzo cognitivo que implica organizar ideas, estructurar argumentos y encontrar una voz propia. Es en ese esfuerzo donde se forjan la memoria a largo plazo y la verdadera comprensión.

Sin embargo, es fundamental contextualizar estos hallazgos. La memoria humana no es un músculo que simplemente se atrofia por falta de uso en una tarea específica. Es un sistema complejo que se adapta. ¿Acaso perdimos nuestra capacidad de orientación geográfica por usar GPS? No, pero la forma en que navegamos y construimos mapas mentales ha cambiado. La propuesta, entonces, no es prohibir, sino transformar. Las investigaciones sugieren modelos híbridos: comenzar las tareas de forma independiente para activar los procesos cognitivos esenciales y luego incorporar la IA para el refinamiento y la expansión. Esta aproximación es, en esencia, una estrategia pedagógica que busca lo mejor de ambos mundos.

Hacia una sabia co-evolución cognitiva

La IA generativa ya es una realidad imbricada en el tejido de nuestra sociedad digital. La verdadera discusión, como educadores, es cómo vamos a guiar a nuestras y nuestros estudiantes para que la utilicen como un trampolín hacia un pensamiento más complejo, y no como un sofá que invite a la pereza cognitiva.La investigación académica reciente es clara al respecto. Sin embargo, para diseñar propuestas didácticas que involucren la IA:

Es necesario que las y los docentes tengan desarrollada una competencia digital considerable, que los habilite para dominar las herramientas y tecnologías que hoy son un emergente cultural y emplearlas en la transformación de su enseñanza

Chiecher, 2025

Las advertencias, desde el Fedro de Platón hasta los estudios del MIT, son valiosas. Nos recuerdan los riesgos de un uso pasivo y acrítico. Pero si respondemos con una pedagogía activa, que ponga el énfasis en la pregunta, en la evaluación de la información, en la reflexión sobre el propio aprendizaje y en la creación original, estaremos transformando una potencial amenaza en una de las alianzas más poderosas para el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas que demanda el siglo XXI. El desafío, antes como ahora, no es tecnológico, es pedagógico.

(*) Autor del artículo / Juan Pablo Neveu: Apasionado de la tecnología y la educación, Licenciado en Tecnología Educativa (UTN) y Diplomado en Análisis de Datos (UBA), ha coordinado proyectos nacionales y provinciales de educación digital y brindado talleres sobre Inteligencia Artificial generativa desde un perspectiva humana centrada en el desarrollo del pensamiento crítico para aprender a pensar con y sobre tecnologías. Actualmente brinda asesorías y capacitaciones a instituciones educativas, empresas y organizaciones como profesional independiente.

