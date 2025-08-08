Histórico: La Universidad Nacional de La Pampa dictará la carrera de Medicina

Comenzará a dictarse en la UNLPam a partir del primer cuatrimestre de 2026.

08 de agosto de 2025Redacción: InfoHuellaRedacción: InfoHuella
alpazz

Desde el año pasado, la Facultad de Ciencias de la Salud presentó la propuesta ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para su evaluación.
Este viernes, el rector Oscar Alpa -  recibió la confirmación oficial: el plan de estudios fue aprobado. Alpa, comunicó este viernes al gobernador Sergio Ziliotto que autoridades nacionales acreditaron el plan de estudio de la carrera de Medicina, por lo que ya están en condiciones de iniciarla en 2026 en Santa Rosa.

"¡La universidad pública sigue creciendo, ampliando derechos y formando profesionales comprometidos con su comunidad!", publicó la UNLPam en redes sociales. 

Foto: Diario Textual

Lo más visto
oestemanantteldesde

Desalojos: la Justicia pampeana avala la ley que limita desalojar a oesteños

Redacción: InfoHuella
Zonales08 de agosto de 2025

El Superior Tribunal de Justicia volvió a avalar la constitucionalidad de la ley provincial 2222, que suspendió los juicios de desalojos de inmuebles rurales ubicados en cinco departamentos del oeste pampeano, y reiteró que ese beneficio alcanza a “todos los habitantes” de esa región, “detenten o no una pertenencia indígena”.

abuelosss

La Pampa paga la jubilación mínima más alta del país: $753.979 en agosto

Redacción: InfoHuella
Provinciales08 de agosto de 2025

Acumula una suba del 30 % en primer semestre, al igual que los agentes públicos en actividad.  Producto de la movilidad permanente de las jubilaciones provinciales y de la vigencia del 82 % móvil, el incremento de los salarios de agentes estatales activos para este mes de agosto se trasladó una vez más a los haberes jubilatorios.

fescalesdderd

Aspirantes a Fiscalías adjuntas rindieron exámenes en la UNLPam

Redacción: InfoHuella
08 de agosto de 2025

El Consejo de la Magistratura tomó exámenes por primera vez en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, y lo hizo con un número inusual de postulantes: 27 aspirantes rindieron  para ocupar los cuatros cargos de fiscalías adjuntas en Santa Rosa, Eduardo Castex, General Pico y General Acha.

