Histórico: La Universidad Nacional de La Pampa dictará la carrera de Medicina

Desde el año pasado, la Facultad de Ciencias de la Salud presentó la propuesta ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para su evaluación.

Este viernes, el rector Oscar Alpa - recibió la confirmación oficial: el plan de estudios fue aprobado. Alpa, comunicó este viernes al gobernador Sergio Ziliotto que autoridades nacionales acreditaron el plan de estudio de la carrera de Medicina, por lo que ya están en condiciones de iniciarla en 2026 en Santa Rosa.

"¡La universidad pública sigue creciendo, ampliando derechos y formando profesionales comprometidos con su comunidad!", publicó la UNLPam en redes sociales.

Foto: Diario Textual

