Histórico: La Universidad Nacional de La Pampa dictará la carrera de Medicina

Nacionales06 de agosto de 2025
Se detectaron tres casos en Argentina del sublinaje XFG de Ómicron, que avanza en Estados Unidos y Brasil. Los expertos insisten en la importancia de vacunarse para evitar complicaciones.
Zonales08 de agosto de 2025
El Superior Tribunal de Justicia volvió a avalar la constitucionalidad de la ley provincial 2222, que suspendió los juicios de desalojos de inmuebles rurales ubicados en cinco departamentos del oeste pampeano, y reiteró que ese beneficio alcanza a “todos los habitantes” de esa región, “detenten o no una pertenencia indígena”.
Provinciales08 de agosto de 2025
Por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, la Fiscalía de Estado de La Pampa presentó una denuncia penal contra el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza por la alteración deliberada de datos hidrológicos referidos a la evolución del caudal del río Atuel.
Provinciales08 de agosto de 2025
Acumula una suba del 30 % en primer semestre, al igual que los agentes públicos en actividad. Producto de la movilidad permanente de las jubilaciones provinciales y de la vigencia del 82 % móvil, el incremento de los salarios de agentes estatales activos para este mes de agosto se trasladó una vez más a los haberes jubilatorios.
08 de agosto de 2025
El Consejo de la Magistratura tomó exámenes por primera vez en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, y lo hizo con un número inusual de postulantes: 27 aspirantes rindieron para ocupar los cuatros cargos de fiscalías adjuntas en Santa Rosa, Eduardo Castex, General Pico y General Acha.