Atención Victorica: el IPAV avanza en la confección de padrones para futuros sorteos de viviendas

En el marco de este operativo, se recomendó a las personas de Victorica que ya realizaron su inscripción en el registro habitacional, revisar sus cuentas de correo electrónico, ya que el IPAV enviará allí las notificaciones sobre su inclusión en el padrón provisorio o sobre la necesidad de presentar documentación adicional.

En caso de no haber recibido dicho correo, podrán acercarse directamente al municipio de Victorica para realizar la consulta de manera personal. Esto les permitirá contar con más tiempo para reunir la documentación requerida, ya que los padrones definitivos serán publicados próximamente en la web oficial del IPAV: www.ipav.lapampa.gob.ar.

Esta instancia es clave para avanzar hacia el sorteo de nuevas viviendas, un beneficio largamente esperado por muchas familias de Victorica. El acceso a una vivienda propia no solo representa un derecho fundamental, sino también una mejora en la calidad de vida y en el arraigo de los habitantes a la localidad.

Además de Victorica, este proceso incluye a otras cinco localidades: Colonia Barón, Intendente Alvear, Macachín, Miguel Riglos y General Pico, donde ya se anunció la publicación del segundo padrón provisorio.

