Atención Victorica: el IPAV avanza en la confección de padrones para futuros sorteos de viviendas

Más familias de Metileo incluidas en la red de gas natural
El Gobierno provincial anunció una obra de infraestructura para la localidad. "Se cumple una importante demanda de los vecinos y vecinas", señaló el intendente, Carlos Marchisio.
El Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV) informó que continúa con el proceso de inscripción y actualización de documentación para las personas interesadas en acceder a una vivienda en diversas localidades pampeanas, incluida Victorica.
En el marco de este operativo, se recomendó a las personas de Victorica que ya realizaron su inscripción en el registro habitacional, revisar sus cuentas de correo electrónico, ya que el IPAV enviará allí las notificaciones sobre su inclusión en el padrón provisorio o sobre la necesidad de presentar documentación adicional.
En caso de no haber recibido dicho correo, podrán acercarse directamente al municipio de Victorica para realizar la consulta de manera personal. Esto les permitirá contar con más tiempo para reunir la documentación requerida, ya que los padrones definitivos serán publicados próximamente en la web oficial del IPAV: www.ipav.lapampa.gob.ar.
Esta instancia es clave para avanzar hacia el sorteo de nuevas viviendas, un beneficio largamente esperado por muchas familias de Victorica. El acceso a una vivienda propia no solo representa un derecho fundamental, sino también una mejora en la calidad de vida y en el arraigo de los habitantes a la localidad.
Además de Victorica, este proceso incluye a otras cinco localidades: Colonia Barón, Intendente Alvear, Macachín, Miguel Riglos y General Pico, donde ya se anunció la publicación del segundo padrón provisorio.
En el marco de una investigación impulsada por la Policía de La Pampa, a través del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), se concretó un operativo en la ciudad de General Pico que culminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de más de 64 kilos de marihuana, además de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.
Del 1 al 7 de agosto, el mundo celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un evento crucial que subraya su rol fundamental en la salud infantil. Este año, bajo el lema “Prioricemos la lactancia construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, esta consigna cobra un sentido especial en La Pampa, donde el compromiso político y sanitario se ha traducido en acciones concretas que promueven este derecho esencial.
Entre los días 4 y 8 de agosto inclusive, se concretará el segundo pago correspondiente a las Becas Provinciales. El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que las becas incluyen a estudiantes de los niveles Secundario y Superior.
Un choque frontal entre un Toyota Yaris y un Chevrolet Prisma obligó en la tarde de este viernes al corte total de la ruta nacional 5, entre La Gloria y Catriló. Hay cinco personas heridas, informaron a Diario Textual fuentes a cargo del caso.
El siniestro ocurrió entre una Zanella RX 200 -conducida por un santarroseño de 60 años de edad, que presuntamente transitaba por la Sargento García e intentó ingresar a la ruta- y una Fiat Fiorino -al mando de un hombre de unos 45 años, de Victorica, que lo hacía por la 35, en dirección sur-.
En horas del mediodía de este lunes, personal policial procedió al secuestro de diversos elementos sustraídos en noviembre de 2024, luego de que la víctima de los hechos delictivos reconociera una de las herramientas mientras circulaba por la vía pública.
Durante el fin de semana, personal de la Patrulla Rural – Coordinación Área Zona Oeste UR-I desplegó una serie de operativos rurales con el objetivo de controlar la caza furtiva y velar por el cumplimiento de la Ley Provincial 1194, que regula la actividad cinegética en La Pampa.
Se detectaron tres casos en Argentina del sublinaje XFG de Ómicron, que avanza en Estados Unidos y Brasil. Los expertos insisten en la importancia de vacunarse para evitar complicaciones.
Los crímenes de Luis Epifanio y Graciela Torrent ocurrieron en 2013 en Santa Rosa, La Pampa, y no había pista sobre el homicida. Fue clave la base de datos de perfiles genéticos de violadores. El sospechoso está preso por dos condenas de abuso sexual.
El próximo miércoles 14 de agosto, a las 10:30 horas, alumnos de la Escuela Hogar N°99 recrearán la gesta del Libertador a caballo en un emotivo acto en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.