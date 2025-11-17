Mac Allister reelegida secretaria institucional del Secretariado de Tribunales de Cuentas de la Argentina

La presidenta del Tribunal de Cuentas de La Pampa fue reelegida como Secretaria Institucional del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA).

Mac Allister 2

Mac Allister fue designada por unanimidad, constituyendo éste su tercer mandato consecutivo, durante la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, desarrollada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Las autoridades presididas por Sergio Tomás Oste del TdeC de San Luis, conducirán el organismo durante los próximos dos años.

En el acto de inauguración el vocal del TdeC de La Pampa y director general del Instituto de Estudios e Investigaciones de los Organismos de Control Externo, José Carlos Moslares, detalló las líneas de acción que el IETEI proyecta para el 2026 con el objetivo de lograr un control cada vez más solvente y eficiente técnicamente con ejes en la innovación tecnológica, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional

Moslares destacó la necesidad de ampliar e institucionalizar las capacitaciones, afianzando vínculos con entidades académicas, y proyectar actividades que permitan una mayor visibilización de las funciones de los organismos de contralor ante la ciudadanía, subrayando que "legitimidad e idoneidad constituyen nuestra mayor virtud".  "El control no es un obstáculo, sino un aliado fundamental de la ciudadanía para garantizar una gestión eficiente y transparente de los fondos públicos", expresó.

Alrededor de las 14:30 horas de este jueves un siniestro vial en La Pampa dejó como saldo la muerte del conductor de un automóvil Toyota Corolla, tras colisionar con un camión Volkswagen en la intersección de las Rutas Provinciales 10 y 7.

En coincidencia con “Octubre, Mes de las Personas de Edad” y del 40° aniversario institucional, se concretó la cuarta edición del Concurso de Relatos “En los últimos 40 años” organizado por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS). Entre las producciones seleccionadas del concurso, sobresalieron la creatividad y la emotividad de las personas participantes que representaron a 19 localidades pampeanas.

Mauricio Mayer, Eduardo Castex y Miguel Cané se unieron para organizar una capacitación para la operación de máquinas viales. "Antes lo hacía Nación, pero cuando asumió Milei se cortó todo", señaló el intendente Juan Krank. Entre los 20 que asisten al curso hay una mujer, Ivana Zigler, que obtendrá el certificado el 28 de noviembre próximo.

El cortometraje “Morpho Azul”, dirigido por Belkis Martín, fue uno de los ganadores del Premio Historias Breves 2022, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa. Con una duración de 14 minutos y filmado íntegramente en Santa Rosa, esta producción pampeana propone una experiencia visual y sensorial que invita a contemplar la belleza de lo pequeño.

Antes de la reunión convocada por el presidente Javier Milei, el gobernador Sergio Ziliotto remarcó la necesidad de que “esta convocatoria sea a todos los gobernadores”. Sostuvo que el Gobierno nacional “debe dejar de menospreciar la importancia que tienen las provincias en el contexto político, institucional y económico”, y anticipó que reclamará “lo que a La Pampa le corresponde por ley”.

Alrededor de las 14:30 horas de este jueves un siniestro vial en La Pampa dejó como saldo la muerte del conductor de un automóvil Toyota Corolla, tras colisionar con un camión Volkswagen en la intersección de las Rutas Provinciales 10 y 7.

La localidad de La Humada sumó hoy dos nuevas viviendas, en un acto encabezado por la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, junto al intendente Ricardo Marcelo Borgna, concejales, la jueza de paz y las familias adjudicatarias. Con estas entregas, el IPAV alcanza 74 hogares construidos en esta comunidad del oeste pampeano, mientras avanza la finalización de otras cuatro unidades actualmente en obra.

Los rayos de una tormenta que comenzó en la tarde del sábado, sumados al viento que se mantuvo durante la noche, provocaron un incendio que afectó más de dos mil hectáreas de monte de caldén en el campo El 25, ubicado a la vera de la ruta 10, en cercanías de La Pastoril.

