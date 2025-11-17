Mac Allister reelegida secretaria institucional del Secretariado de Tribunales de Cuentas de la Argentina

Mac Allister fue designada por unanimidad, constituyendo éste su tercer mandato consecutivo, durante la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, desarrollada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Las autoridades presididas por Sergio Tomás Oste del TdeC de San Luis, conducirán el organismo durante los próximos dos años.

En el acto de inauguración el vocal del TdeC de La Pampa y director general del Instituto de Estudios e Investigaciones de los Organismos de Control Externo, José Carlos Moslares, detalló las líneas de acción que el IETEI proyecta para el 2026 con el objetivo de lograr un control cada vez más solvente y eficiente técnicamente con ejes en la innovación tecnológica, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional

Moslares destacó la necesidad de ampliar e institucionalizar las capacitaciones, afianzando vínculos con entidades académicas, y proyectar actividades que permitan una mayor visibilización de las funciones de los organismos de contralor ante la ciudadanía, subrayando que "legitimidad e idoneidad constituyen nuestra mayor virtud". "El control no es un obstáculo, sino un aliado fundamental de la ciudadanía para garantizar una gestión eficiente y transparente de los fondos públicos", expresó.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: