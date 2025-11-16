La tormenta del sábado provocó incendios cerca de La Pastoril

En diálogo con InfoHuella, David García, director de Defensa Civil, confirmó que los focos iniciados por la tormenta en la zona “están contenidos”.

“El fuego comenzó con la tormenta eléctrica del sábado y el viento hizo que uno de esos focos se levantara por la noche. Gracias al accionar de Bomberos de Victorica, Trenel, Winifreda y Defensa Civil, pudieron contener las llamas”, sostuvo una productora de los campos afectados por los incendios.

