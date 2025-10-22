Municipios Digitales llegó a Luan Toro

El equipo de Conectividad y Modernización realizó una serie de actividades en la localidad, destinadas a la implementación de nuevos conocimientos y herramientas que impulsen la gestión local.

La localidad de Luan Toro continúa avanzando en su proceso de modernización con la implementación del programa Municipios Digitales, una iniciativa del Gobierno de La Pampa que busca fortalecer la gestión pública local y acercar la tecnología a la ciudadanía.

Con el objetivo de impulsar la transformación digital de los gobiernos municipales, optimizar los servicios y garantizar una administración más accesible, esta mañana el equipo del Ministerio de Conectividad y Modernización visitó Luan Toro. La jornada incluyó una serie de actividades formativas y de sensibilización diseñadas para distintos públicos de la comunidad. En primer lugar, se realizó una capacitación destinada a equipos municipales, enfocada en la modernización de los gobiernos locales y la atención ciudadana mediante el uso de herramientas digitales, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas del personal y mejorar la calidad de los servicios públicos. Posteriormente, se desarrolló una capacitación en el Colegio Secundario Presidente Perón, donde estudiantes de nivel medio participaron de un taller sobre seguridad informática y uso responsable de Internet. La propuesta buscó promover hábitos seguros en entornos digitales y brindar herramientas para identificar riesgos y proteger la información personal, un tema de especial relevancia para las juventudes en el contexto actual.

Por último, se inauguró un nuevo punto WiFi libre y gratuito en el espacio de las vías, un avance concreto que mejora la conectividad y promueve la inclusión digital.

El acto contó con la presencia de Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización; Lucas Gaggioli, subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura; y Mónica Valor, intendenta de Luan Toro, quienes destacaron la importancia de la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios para garantizar el acceso equitativo a la tecnología en todo el territorio. La implementación de Municipios Digitales reafirma el compromiso del Gobierno provincial con una gestión pública innovadora, inclusiva y sustentable.

Esta política forma parte de una estrategia integral de transformación digital que apunta a reducir brechas tecnológicas, fortalecer la infraestructura de conectividad y consolidar una administración más moderna y transparente. Con acciones como esta, el Gobierno de La Pampa sigue acompañando el crecimiento de cada localidad, promoviendo la tecnología como motor de desarrollo, igualdad de oportunidades y participación ciudadana en la construcción de una Provincia más conectada.

