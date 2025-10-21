Desde Luan Toro: Estudiantes del Colegio Secundario Presidente Perón visitaron 25 de Mayo

Durante la jornada, los y las estudiantes visitaron bodegas, las Huellas del Petróleo, refinerías y la central hidroeléctrica, espacios que les permitieron acercarse a procesos productivos reales y comprender la diversidad económica y energética del oeste pampeano.

Además, disfrutaron de una actividad deportiva en la naturaleza, donde realizaron senderismo y rafting, promoviendo el trabajo en equipo y el contacto con el entorno natural.

La delegación escolar estuvo acompañada por los docentes Ezequiel Cid, Lucía Lhez y María Emilia Martín.

