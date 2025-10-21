Desde Luan Toro: Estudiantes del Colegio Secundario Presidente Perón visitaron 25 de Mayo

Estudiantes del Colegio Secundario Presidente Perón de Luan Toro realizaron una Salida Educativa Fuera del Ámbito Escolar a la localidad de 25 de Mayo, con el propósito de conocer nuevos circuitos productivos de la región y fortalecer los aprendizajes vinculados a la orientación Agraria.

Zonales21 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-10-21 at 11.41.46 AM (1)

Durante la jornada, los y las estudiantes visitaron bodegas, las Huellas del Petróleo, refinerías y la central hidroeléctrica, espacios que les permitieron acercarse a procesos productivos reales y comprender la diversidad económica y energética del oeste pampeano.

Además, disfrutaron de una actividad deportiva en la naturaleza, donde realizaron senderismo y rafting, promoviendo el trabajo en equipo y el contacto con el entorno natural.

La delegación escolar estuvo acompañada por los docentes Ezequiel Cid, Lucía Lhez y María Emilia Martín.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

WhatsApp Image 2025-10-21 at 11.04.50 AMLa promo 2025 de la Escuela 9 de Telén viajó al mar 🌊
WhatsApp Image 2025-10-21 at 6.55.22 AM🌩️ Se cumplió la alerta: cayó piedra de gran tamaño en Victorica y Telén
pautodaUn estudio que se construyó sobre ladrillos, madera y confianza
matep“Todos somos peronistas”: recta final para la campaña en La Pampa
magaaadesePáginas de andenes de un territorio que late: autora victoriquense presentó su libro en Pico
Galería APN - 2025-10-18T160446.157Telén dice presente en el Abierto de Bádminton de la República Argentina
ucrffdsGuidugli recorrió Victorica junto a Berhongaray: “Cambia La Pampa sigue creciendo en toda la provincia”
Galería APN - 2025-10-17T151754.512Desde Santa Isabel: Jornada de ESI en el oeste pampeano
felradddFelicitas, la periodista pampeana fue amenazada por redes sociales: “Merece ser descuartizada”
Te puede interesar
Lo más visto
pautoda

Un estudio que se construyó sobre ladrillos, madera y confianza

Paula Pérez
Columnas20 de octubre de 2025

En La Pampa, donde los oficios se heredan como silenciosos legados, hay un estudio de arquitectura que lleva en sus cimientos algo más que planos y cálculos. Lleva la historia de abuelos albañiles, padres carpinteros y jóvenes que aprendieron a leer el mundo entre ladrillos, maderas y herramientas.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día