Guidugli recorrió Victorica junto a Berhongaray: “Cambia La Pampa sigue creciendo en toda la provincia”

También formaron parte de la visita Eugenia Forte, segunda candidata en la lista y oriunda de General Pico; Omar Beltrán, tercer candidato; y la victoriquense Silvia Spohn.

Berhongaray se sumó a la actividad para respaldar a Guidugli, en una jornada donde el equipo fue recibido con entusiasmo por vecinos y medios locales.

Durante la mañana, Guidugli y Forte participaron en entrevistas radiales y mantuvieron un encuentro con el intendente Kenny, con quien recorrieron obras municipales y dialogaron con familias sobre la situación económica y social del país.

Por la tarde, la comitiva participó de un encuentro en el Cumelén local, donde más de treinta jubilados compartieron un espacio de diálogo con los candidatos. En la charla se abordaron temas vinculados a la realidad regional y la necesidad de fortalecer el federalismo.

La jornada continuó con una visita a un productor apícola y conversaciones con comerciantes, referentes deportivos de la escuela de fútbol infantil La Quinta y un grupo de jóvenes con quienes compartieron una mateada y propuestas de futuro.

“Estamos recorriendo cada rincón de La Pampa, escuchando y construyendo junto a la gente. Cambia La Pampa es la alternativa sensata, la que propone trabajo, educación y desarrollo real para nuestra provincia”, expresó Guidugli tras la recorrida.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: