Guidugli recorrió Victorica junto a Berhongaray: “Cambia La Pampa sigue creciendo en toda la provincia”

Desde Santa Isabel: Jornada de ESI en el oeste pampeano
Luego de su realización en General Acha, la Expo de Educación Sexual Integral organizada por el Ministerio de Educación de La Pampa se desarrolló en el SUM de la Escuela N° 99 de Santa Isabel.
El candidato a diputado nacional por Cambia La Pampa, Federico Guidugli, recorrió este jueves la localidad de Victorica, acompañado por el ex candidato a gobernador Martín Berhongaray y el intendente local Hugo Kenny.
Berhongaray se sumó a la actividad para respaldar a Guidugli, en una jornada donde el equipo fue recibido con entusiasmo por vecinos y medios locales.
Durante la mañana, Guidugli y Forte participaron en entrevistas radiales y mantuvieron un encuentro con el intendente Kenny, con quien recorrieron obras municipales y dialogaron con familias sobre la situación económica y social del país.
Por la tarde, la comitiva participó de un encuentro en el Cumelén local, donde más de treinta jubilados compartieron un espacio de diálogo con los candidatos. En la charla se abordaron temas vinculados a la realidad regional y la necesidad de fortalecer el federalismo.
La jornada continuó con una visita a un productor apícola y conversaciones con comerciantes, referentes deportivos de la escuela de fútbol infantil La Quinta y un grupo de jóvenes con quienes compartieron una mateada y propuestas de futuro.
“Estamos recorriendo cada rincón de La Pampa, escuchando y construyendo junto a la gente. Cambia La Pampa es la alternativa sensata, la que propone trabajo, educación y desarrollo real para nuestra provincia”, expresó Guidugli tras la recorrida.
La docente en Sociología de la Universidad Nacional de La Pampa, Magalí Gómez Sierra, presentará este jueves Ferroviarios en el "desierto: una cartografía sobre sus experiencias de lucha y organización en el territorio pampeano 1900-1925”, publicado por la EdUNLPam.
En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, se realizó en Telén y Victorica un encuentro con los candidatos a diputados nacionales del frente Defendemos La Pampa.
El pasado viernes 10 y sábado 11 de octubre, estudiantes y docentes de la Escuela Provincial Agrotécnica de Victorica Florencio Ernesto Peirone participaron en las Ovinpiadas Regionales, un evento educativo desarrollado en la localidad de Alpachiri, que reúne a escuelas secundarias de todo el país vinculadas a la producción ovina.
El pasado jueves 9 de octubre, estudiantes y docentes del Colegio Secundario El Bardino llevaron adelante una significativa jornada en el marco del Día del Alumno/a Solidario, con el objetivo de intervenir y mejorar el predio del Ce.De.Cur.
Una mujer y sus dos nietos fueron rescatados el domingo por la tarde en la zona rural de Carro Quemado, luego de haberse desorientado mientras cazaban pájaros.
La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el galardón a tres físicos por encontrar dónde está el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las que aplican al mundo visible. Un especialista de UBA-CONICET explica las claves del descubrimiento.
Este año, Luyaba Cosmética Natural te invita a celebrar a mamá con una propuesta diferente, natural y profundamente especial. La marca pampeana presenta combos exclusivos pensados para mujeres contemporáneas que eligen priorizarse, amarse y cuidarse cada día.
¿Te animás a dar el salto? Te contamos cómo los argentinos se inician en el póquer con dinero real online, las claves para jugar seguro, y los mejores tips para principiantes. ¡Toda la info acá!
La periodista pampeana Felicitas Bonavitta, quien trabaja en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, fue amenazada en redes sociales por un hombre -identificado como Gonzalo Zalazar– que afirmó que “merece ser descuartizada”.