Guidugli recorrió Victorica junto a Berhongaray: “Cambia La Pampa sigue creciendo en toda la provincia”

El candidato a diputado nacional por Cambia La Pampa, Federico Guidugli, recorrió este jueves la localidad de Victorica, acompañado por el ex candidato a gobernador Martín Berhongaray y el intendente local Hugo Kenny.

Zonales17 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
ucrffds
uccrrsdes
También formaron parte de la visita Eugenia Forte, segunda candidata en la lista y oriunda de General Pico; Omar Beltrán, tercer candidato; y la victoriquense Silvia Spohn.

Berhongaray se sumó a la actividad para respaldar a Guidugli, en una jornada donde el equipo fue recibido con entusiasmo por vecinos y medios locales.

Durante la mañana, Guidugli y Forte participaron en entrevistas radiales y mantuvieron un encuentro con el intendente Kenny, con quien recorrieron obras municipales y dialogaron con familias sobre la situación económica y social del país.

ucrddss

Por la tarde, la comitiva participó de un encuentro en el Cumelén local, donde más de treinta jubilados compartieron un espacio de diálogo con los candidatos. En la charla se abordaron temas vinculados a la realidad regional y la necesidad de fortalecer el federalismo.

La jornada continuó con una visita a un productor apícola y conversaciones con comerciantes, referentes deportivos de la escuela de fútbol infantil La Quinta y un grupo de jóvenes con quienes compartieron una mateada y propuestas de futuro.

“Estamos recorriendo cada rincón de La Pampa, escuchando y construyendo junto a la gente. Cambia La Pampa es la alternativa sensata, la que propone trabajo, educación y desarrollo real para nuestra provincia”, expresó Guidugli tras la recorrida.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

Galería APN - 2025-10-17T151754.512Desde Santa Isabel: Jornada de ESI en el oeste pampeano
felradddFelicitas, la periodista pampeana fue amenazada por redes sociales: “Merece ser descuartizada”
becasprogresDepositarán el tercer pago de Becas Provinciales
Copia de Copia de dONDE EL CARRITO TE QUEDA CHICODía de la Madre: regalos que inspiran bienestar y amor propio✨
fiscalesriondLa Magistratura elevó diez ternas para ocupar Fiscalías
magallFerroviarios en el "desierto”: victoriquense presenta su libro en General Pico
WhatsApp Image 2025-10-13 at 8.02.11 PM (1)Los candidatos de la Lista Defendemos La Pampa visitaron Telén y Victorica
alumnn0sepaEstudiantes de la EPA Victorica participaron con éxito en las Ovinpiadas Regionales en Alpachiri
WhatsApp Image 2025-10-13 at 8.47.01 AMCarro Quemado: una mujer con sus nietos salió a cazar pájaros y se perdieron en el monte
Te puede interesar
Lo más visto
Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día