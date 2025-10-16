Depositarán el tercer pago de Becas Provinciales

Desde el Departamento de Becas Provinciales se envió a las localidades el listado de personas beneficiarias, mientras que en el caso de Santa Rosa se comunicó vía email al correo electrónico registrado al momento de la inscripción.

Ante dudas o consultas, se encuentran disponibles los siguientes medios de comunicación: 2954-439786 - [email protected] , y en forma presencial podrán dirigirse a Leandro N. Alem Nº 251 (Santa Rosa).

