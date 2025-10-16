Depositarán el tercer pago de Becas Provinciales

Entre los días 20 y 24 de octubre inclusive, se concretará el tercer pago correspondiente a las Becas Provinciales. El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que las becas incluyen a estudiantes de los niveles Secundario y Superior.

Provinciales16 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
becasprogres

Desde el Departamento de Becas Provinciales se envió a las localidades el listado de personas beneficiarias, mientras que en el caso de Santa Rosa se comunicó vía email al correo electrónico registrado al momento de la inscripción. 

Ante dudas o consultas, se encuentran disponibles los siguientes medios de comunicación: 2954-439786 - [email protected] , y en forma presencial podrán dirigirse a Leandro N. Alem Nº 251 (Santa Rosa).

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

fiscalesriondLa Magistratura elevó diez ternas para ocupar Fiscalías
magallFerroviarios en el "desierto”: victoriquense presenta su libro en General Pico
Galería APN - 2025-10-15T092101.753Emprendedoras de Victorica y Algarrobo con productos para fechas especiales
keloschadFalleció “Kelo” Schanton, el funcionario de contacto directo con los intendentes
WhatsApp Image 2025-10-13 at 8.02.11 PM (1)Los candidatos de la Lista Defendemos La Pampa visitaron Telén y Victorica
alumnn0sepaEstudiantes de la EPA Victorica participaron con éxito en las Ovinpiadas Regionales en Alpachiri
Te puede interesar
Lo más visto
777-noticias

La carrera del web en Sudamérica: infraestructuras, pagos instantáneos y plataformas digitales que transforman la economía

InfoHuella
Tecnología/Curiosidades15 de octubre de 2025

En los últimos años, el desarrollo del internet sudamericano ha experimentado una aceleración no solo cuantitativa (más usuarios, más datos, más transacciones), sino estructural. La combinación de redes móviles más rápidas, nuevos cables submarinos hacia Norteamérica y Europa, satélites en órbita baja para zonas remotas y sistemas de pago instantáneo ha rediseñado los usos, los mercados y las políticas públicas en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países de la región.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día